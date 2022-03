Český MMA bojovník mal pomáhať Rusom na Ukrajine, teraz dostal trest na 20 rokov

Pražský mestský súd udelil bývalému českému MMA zápasníkovi Pavlovi Botkovi dvadsaťročný trest odňatia slobody. Podľa obžaloby sa zapojil do bojov na východe Ukrajiny v jednotkách Ruskom koordinovaných síl v roku 2015.

Rozhodnutie súdu nie je právoplatné a Botkov právnik sa na mieste odvolal. Obvinený je súdený ako utečenec.

Podľa predsedu senátu Jana Šotta poskytol Botka väčšinu dôkazov príspevkami na sociálnych sieťach a rozhovory v médiách. Výška trestu je spôsobená hlavne tým, že Botkovo jednanie malo dopady aj na civilné obyvateľstvo, hoci útočil primárne na armádne ciele.

Botka sa podľa obžaloby previnil tým, že v roku 2015 odišiel cez Rusko na Ukrajinu, aby sa tam zapojil do konfliktu na strane Ruska. Podľa obžaloby sa potom na území samozvanej Doneckej ľudovej republiky nechal vyzbrojiť a zaradil sa do ich jednotiek. "Podieľal sa na plnení rôznych vojenských úloh, ako je strážna služba, hliadkovanie v určených oblastiach, budovanie zákopov a podobne, a tiež sa aktívne zapojil za použitia strelných zbraní do bojov proti ukrajinským vládnym jednotkám brániacim územnú celistvosť a štátnu zvrchovanosť Ukrajiny," povedal štátny zástupca Marek Bodlák.

Český MMA zápasník na strane separatistických síl prišiel o nohu v roku 2019 počas bojov v Donecku. Stúpil na mínu, ktorá explodovala.

Svoju športovú kariéru zakončil Botka s bilanciou 7-9-1, keď dokázal v roku 2008 poraziť aj legendárneho amerického zápasníka Dana Severna, ktorý sa pýšil bilanciou 101-19-7. O dva roky neskôr ukončil aktívnu kariéru.