Ďalšia športová obeť vojny: Pri boji zabili ukrajinského biatlonistu († 19)

Vojnové obete pribúdajú ako na bežiacom páse. Medzi nimi už je aj devätnásťročný ukrajinský biatlonista Jevhen Malyšev.

Malyšev mohol byť v týchto dňoch na inom mieste. Ako mládežnícky reprezentant mal reprezentovať svoju vlasť na juniorských majstrovstvách sveta, no komplikácie v jeho krajine mu to nedovolili. Mladý Ukrajinec bol povolaný do vojny, tá sa mu stala osudnou.

Len prednedávnom zomrel pri bojoch na Ukrajine futbalista Dima Martynenko († 25), ale aj jeho mladší kolega zo zelených trávnikov Vitalij Sapylo († 21).