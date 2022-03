Bývalý majster je na strane Putina: Bojuje sa za bezpečnosť ruského obyvateľstva

Karjakin vyjadril podporu ruskému prezidentovi na Twitteri. „Obraciam sa na Vás v tejto neľahkej dobe, kedy naša krajina pod Vašim velením bojuje za bezpečnosť mierumilovného ruského obyvateľstva v oblasti Dombasu a Luhanska,“ napísal na sociálnu sieť bývalý majster sveta.

Podľa ruského šachistu sa Putin snaží o demilitarizáciu a denacifikáciu Ukrajiny. „Želám si skoré splnenie úloh, ktoré má naša armáda," uviedol Karjakin.

Šachový veľmajster taktiež vinní z konfliktu Ukrajinu. Za svoje výroky však čelí disciplinárnemu konaniu zo strany Medzinárodnej šachovej federácie (FIDE).

These are not new photos, but they are well known. Would you like to walk down the street with guys like that? This is Ukraine! pic.twitter.com/lWBhkjKbpT