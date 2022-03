Hokejový obranca Dallasu Andrej Sekera o zranení i bronze v Pekingu: Tíško závidím, ale zo srdca im to prajem!

Foto

O pár dní sa vráti do súťažného kolotoča! Hokejový obranca Andrej Sekera (35) chýbal v posledných dueloch v zostave Dallasu pre zdravotné problémy s krkom i menšiu virózu. V rozhovore pre denník Nový Čas prezradil, že sa teší z príchodu krajana Mariána Studeniča (23) do tímu a aj to, že ticho závidí bronzovým chalanom z Pekingu, ale zo srdca im úspech praje!