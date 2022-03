Martin Škrtel ukázal identitu človeka, ktorý mu prial smrť: Je to bývalý rozhodca odsúdený za korupciu!

Namiesto toho, aby niekde v kúte šúpal nohami, otvoril si nevymáchanú hubu. Futbalová verejnosť už pozná identitu "fanúšika", ktorý po sobotňajšom derby Slovana s Trnavou (0:0) hrubo urážal a zároveň prial smrť obrancovi Spartaka Martinovi Škrtelovi (37).

Bývalý slovenský reprezentant ho síce vo svojom statuse nazval iba Jaroslavom S., ale v tej chvíli sa už vedelo, že ide o bývalého rozhodcu Slamku, ktorý bol ako prvý slovenský arbiter odsúdený za korupciu.

Nechutný pozápasový incident pri ktorom Jaroslav Slamka urážal Martina Škrtela a prial jemu a jeho rodine smrť silno zarezonoval celou futbalovou verejnosťou. Bývalého slovenského reprezentanta sa priamo na mieste zastal tréner Slovana Vladimír Weiss a v nadväznosti na to, aj Únia ligových klubov, ktorá správanie hulváta tvrdo odsúdila.

Samotný futbalista sa rozhodol, že prostredníctvom sociálnej siete zverejní identitu človeka, ktorý urážkami na jeho adresu prerazil úplne morálne dno. Pritom, pred niekoľkými rokmi bol Slamka rád, že za futbalovú korupciu sa vďaka dohode s prokurátorom o vine a treste nedostal do väzenia a vyfasoval iba trojročný podmienečný trest.

"Musí akceptovať to, že verejnosť uvidí jeho tvár. Nech aj jeho známi a rodina vidia, čoho je schopný," napísal vo svojom statuse Škrtel a zároveň sa poďakoval za podporu od oboch fanúšikovských táborov. Pokus o ospravedlnenie zo strany Jaroslava Slamku rázne vylúčil. "S takými ľuďmi nechcem mať nič spoločné. A úprimnosti jeho ospravedlnenia by som neveril ani slovo. To, čo vyslovil, nemá so športom, rivalitou a vôbec zdravým rozumom nič spoločné," dodal Martin Škrtel.

Ako to vtedy bolo

Jaroslav Slamka je prvý slovenský rozhodca odsúdený za korupciu. Priznal, že v roku 2008 dostal dva úplatky vo výške 6 250 korún (207 eur) a 7 500 korún (250 eur) od funkcionárov Ludaníc, ktoré vtedy aj vďaka korupcii postúpili do vyššej súťaže. Polícia sa o predávaní zápasov dozvedela tak, že Slamkovi odpočúvala telefón. Bývalému arbitrovi tak v roku 2010 hrozilo osem rokov natvrdo, vďaka dohode o vine a treste dostal iba trojročnú podmienku.