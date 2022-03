Pľuščenkova sexi manželka o vojne na Ukrajine: Fanúšikovia ju totálne odrovnali

Fanúšikovia sa do nej obuli. Manželka legendárneho ruského krasokorčuliara Jevgenija Pľuščenka (38) sa na sociálnych sieťach vyjadrila k vojne na Ukrajine. Reakcia fanúšikov prišla okamžite a mnohí veru sexi Janu Rudkovskú, ktorá sa na internete netají luxusným životom, nešetrili.

"Je to celé zlé! Je to všetko desivé a nepochopiteľné! Dúfam, že sa všetci medzi sebou dohodnú a bude pokoj! Môj otec je Ukrajinec z Cherkasy, môj dedko je z L´vova! Na Ukrajine mám veľa kamarátov a príbuzných, milujem ukrajinských umelcov! Mám tam aj mnoho obchodných partnerov! Všetci sú úžasní ľudia," napísala Jana na sociálnu sieť.

Manželka Pľuščenka sa netají priateľom s prezidentom Ruska Vladimirom Putinom. A možno aj preto časť fanúšikov reagovala na vyjadrenia krásnej Jany kriticky. "Nejde ti o nič iné, iba ako si nazbierať lajky na sociálnych sieťach," píše jeden z fanúšikov. "Jana, pri všetkej úcte, o akých dohodách to hovoríš? Váš prezident išiel do vojny proti mierumilovanej zemi. Nie je to naša vojna, ale vaša. A ty si naďalej ku všetkému ľahostajná a píšeš nezrozumiteľné príspevky o dohodách. Prebuď sa konečne!" pridal sa ďalší fanúšik.