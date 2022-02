Vémola reaguje bez servítky na adresu šampióna: Piráta naopak nečakane chválil!

Na gala v Prahe nechýbal ani Karlos Vémola (36), ktorého sprevádzala jeho partnerka Lela Ceterová (32). Práve „Terminátor“ mal byť pôvodne súperom Piráta Krištofiča (32), no kvôli problémom s rukou musel český borec svoju športovú činnosť na dlhší čas prerušiť.

Organizácia Oktagon MMA odštartovala rok 2022 úspešnou akciou, ktorá priniesla strhujúce momenty v rámci posledného víkendu v pražskej O2 Aréne. Vôbec prvýkrát v histórii Oktagonu sa v jeden večer bojovalo o dva opasky šampióna. Prvý získal Belgičan Losene Keita (8-0), ktorý porazil po atraktívnych piatich kolách Ronalda Paradeisera (13-8) na body a stal sa dočasným šampiónom ľahkej váhy, ktorej kráľom je Ivan Buchinger. V hlavnom zápase zvíťazil rovnako na body skúsený Patrik Kincl (25-10), ktorý porazil Samuela „Piráta“ Krištofiča (15-4).

Finančný bonus za výkon večera získal Vlasto Čepo zo Spartakus Fight Gym. Zverenec Attilu Végha totiž po tom, čo mal problémy s rovnováhou po úderoch od súpera tvrdým spôsobom knokautoval Brazilca Alexandra Silvu už v prvom kole a pripísal si v kariére ôsme víťazstvo. „Troška som zatancoval, keďže Attilka sa pripravuje na tanečnú súťaž (úsmev). Tréneri hovorili, aby som počkal a vydýchal to. Ja som si pomyslel, že nemám na čo čakať, už sme sa do toho dali, tak nech je to buď-alebo. Nakoniec som to ustál a zase som ho trafil. Je to dobré, ocitol som sa v ťažkej situácii a dal som to, takže som za to aj rád. Nie som ten typ, ktorý by chcel v klietke skackať tri kolá po päť minút,“ dokončil Čepo v pozápasovom rozhovore.

Na gala v Prahe nechýbal ani Karlos Vémola, ktorého sprevádzala jeho partnerka Lela Ceterová. Práve „Terminátor“ mal byť pôvodne súperom Piráta Krištofiča, no kvôli problémom s rukou musel český borec svoju športovú činnosť na dlhší čas prerušiť. Organizácia tak našla náhradu, ktorou sa stal Patrik Kincl, ktorý bol čerstvo neúspešným titulovým vyzývateľom Roberta Soldiča v poľskej KSW. „Kincl ukázal v tomto zápase pre mňa zásadnú vec. Predtým totiž ťažil zo svojej fyzickej kondície. Tým, že sa takto nasypal, alebo dajme tomu, že vyžral, vo štvrtom a piatom kole úplne umrel.“

„Kincl mal pritom kecy, že dopujem, no keď sa pozriete na moju fotku z pred desiatich rokov a teraz, tak moja postava sa zásadne nezmenila. Pozrite sa ako vyzeral minulý rok, bol malá tučná 77-ka (váhová kategória). Porovnajte to s tým ako prišiel teraz. Nech si o tom spraví záver každý sám,“ konštatoval Vémola.

Karlosa čaká v máji boxerský súboj s raperom Marpom. Fanúšikov najviac aktuálne zaujíma kedy a či vôbec sa vráti do športového kolotoča MMA, keďže problém so zápalom ruky mohol znamenať koniec kariéry úspešného borca. Motivácia vrátiť sa do klietky Karlosovi určite nechýba. „Pirát fakt ukázal srdce, zabojoval. Nebude jednoduché ho ukončiť. Som s Ondrom (Novotným) dohodnutý, že na Štvanici pôjdem práve s Pirátom. Moja ďalšia výzva bude, že budem prvý, kto ho kedy ukončil pred limitom. No a potom na konci roku si prídem po ten opasok.“

Fanúšikovia MMA sa môžu tešiť na ďalší galavečer Oktagonu, ktorý sa uskutoční v Šamoríne 26.3.2022, na ktorom sa predstaví František Fodor, Róbert Pukač, Karol Ryšavý, Matouš Kohout či Andrej Kalašnik. V hlavnom zápase sa proti sebe postaví dvojka a trojka welteru, ktorými sú Máté Kertész a Bojan Veličkovič.