Je rozhodnuté! UEFA prijala tvrdé tresty, ruský futbal je na kolenách

Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) aj Európska futbalová únia (UEFA) vylúčili v pondelok reprezentačné tímy aj kluby z Ruska zo všetkých súťaží. Je to trest za ruskú inváziu na Ukrajinu. Rusko si nezahrá marcovú baráž o postup na MS 2022 do Kataru a Spartak Moskva skončil v osemfinále Európskej ligy.

Medzinárodný olympijský výbor (MOV) odporučil všetkým športovým federáciám, aby vylúčili Rusko z medzinárodných súťaží. FIFA a UEFA rýchlo zareagovali spoločným vyhlásením. "Futbalové hnutie je stopercentne jednotné a vyjadruje solidaritu ľuďom zasiahnutým na Ukrajine. Prezidenti oboch organizácií dúfajú, že situácia na Ukrajine sa rýchlo a významne zlepší, aby sa futbal opäť mohol stať nositeľom jednoty a mieru medzi ľuďmi," uvádza sa na webe uefa.com.

Rusi mali v semifinále play off nastúpiť 24. marca proti Poľsku. V prípade úspechu by v záverečnom súboji o miestenku do Kataru nastúpili proti víťazovi zápasu Švédsko - Česko. Poliaci aj obaja potenciálni súperi vo finále baráže však pre napadnutie Ukrajiny odmietli proti Rusku hrať. Ženská reprezentácia sa nezúčastní na júlovom európskom šampionáte v Anglicku, na ktorý sa kvalifikovala. Do štvrťfinále EL podľa agentúry DPA priamo postúpil nemecký klub RB Lipsko, ktorý mal byť pôvodne súperom Spartaka Moskva.

UEFA navyše s okamžitou platnosťou ukončila sponzorské partnerstvo s energetickým gigantom Gazprom, ktorého väčšinový vlastník je Ruská federácia. Týka sa to Ligy majstrov, EURO 2024 aj ďalších súťaží. Gazprom bol jedným z najväčších sponzorov riadiacej organizácie európskeho futbalu, kontrakt, ktorý platil do roku 2024, mal údajne hodnotu približne 40 miliónov eur ročne.