FIFA zmenila rozhodnutie: Ruský futbal schytá tvrdé sankcie

Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) suspenduje Rusko zo svojich súťaží v dôsledku invázie na Ukrajinu. Ruská reprezentácia podľa agentúry DPA nebude môcť hrať v marcovej baráži o postup na MS 2022 ani na záverečnom turnaji v Katare.

FIFA zostrila svoje nedeľné rozhodnutie, podľa ktorého Rusi nemali hrať zápasy baráže na domácom trávniku, ale na neutrálnej pôde bez vlajky, hymny a pod hlavičkou Ruského futbalového zväzu (RFS). V pondelok však Medzinárodný olympijský výbor (MOV) odporučil všetkým športovým federáciám, aby vylúčili Rusko z medzinárodných súťaží.

Rusi mali v semifinále play off nastúpiť 24. marca doma proti Poľsku. V prípade úspechu by v záverečnom súboji o miestenku do Kataru nastúpili takisto na vlastnom ihrisku proti víťazovi zápasu Švédsko - Česko. Poliaci aj obaja potenciálni súperi vo finále baráže však pre napadnutie Ukrajiny odmietli proti Rusku hrať. Anglická Futbalová asociácia (FA) informovala, že bude bojkotovať všetky budúce medzištátne zápasy na všetkých úrovniach proti tímom z Ruska.