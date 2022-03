Košická futbalová aréna hlási hotovo: Krst s divákmi a kvalitným súperom

Ostrá premiéra! Košická futbalová aréna (KFA) otvorí v utorok brány aj divákom. Ešte bez nich vychytávali muchy pred 2 týždňami v druholigovom súboji domáceho FC s Trebišovom (2:0), ale súboj Slovenského pohára s trnavským Spartakom je už naozajstným lákadlom.

Pred výkopom tohto duelu sa Nový Čas poprechádzal arénou v spoločnosti generálneho manažéra stánku Petrom Schmiedlom. „Sme perfektne pripravení zo všetkých stránok. Všetko sme konzultovali s predstaviteľmi Slovenského futbalového zväzu. Dobudovali sme aj sektor hostí, ktorý je hermeticky uzavretý bezpečnostnou sieťou. V domácom sektore sme žiadne bariéry nebudovali, veríme, že to nebude potrebné. Technické záležitosti sme si vyskúšali na modelovanom zápase FC s Trebišovom. Všetko funguje tak, ako má,“ teší sa šéf arény, ktorý má dobré správy aj ohľadom nového trávnika.

Ten kládli až v novembri minulého roku, ale... „Bola to v tomto období odvaha. Hoci sme išli do rizika, trávnik sa správa skvele, čo súvisí aj s tým, že sme pod ním kúrili až na 11 stupňov Celzia. Trávnik je pevný, zdravý,“ prezradil Schmiedl.

Zdôraznil, že KFA spĺňa všetky parametre UEFA v kategórii 3. „Na štvorku nám chýba len rozšírenie kapacity, na čom sa tiež pracuje. Veríme, že do konca roku 2023 by KFA mala byť skolaudovaná aj so zadnými a rohovými tribúnami. Celý tím pracuje na plné obrátky na tom, aby fanúšikovia na futbale chvíľku zabudli na starosti bežných dní a cítili sa tu dobre,“ dodal generálny manažér.