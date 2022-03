Nechceme šport spájať s politikou: Slovan i DAC vysvetľujú, prečo sa nepridali k iniciatíve na podporu Ukrajiny

Sme apolitickí. V tomto zmysle sa vyjadrili zástupcovia futbalového Slovana na otázku, prečo pred sobotňajším derby s Trnavou (0:0) neprejavili podporu vojnou zmietanej Ukrajine, na ktorej územie uplynulý štvrtok vtrhli ruské vojská. Okrem bratislavského klubu iniciatívu ostatných ligových klubov odignoroval aj dunajskostredský DAC, ktorý doma zdolal Žilinu 3:1.

Futbalisti Spartaka v sobotu pred začiatkom derby napochodovali na ihrisko s vlajkou, s nápisom Stop vojne. Takto vyjadrili podporu Ukrajine, na ktorej územie minulý štvrtok vtrhli ruské vojská. „Nemáme s tým problém. Odpoveďou však bolo pískanie ľudí. Nechápem to, ale aj toto sa deje,“ rozhorčoval sa po zápase tréner Spartaka Michal Gašparík.

K udalostiam, ktoré momentálne hýbu svetom, sa vyjadrili aj zástupcovia Slovana. „Ako klub sme apolitickí a veríme v celkové zlepšenie situácie. Vždy sme boli aktívni, keď išlo o konkrétne činy. Poskytli sme vakcinačné centrum,“ znie oficiálne stanovisko belasých. „Žil som v Rusku, viem, aká je ich mentalita, ale nechcem komentovať túto tému. Nie som na to kompetentný. Odsudzujem každé násilie, no myslím si, že politika do športu nepatrí,“ svoj názor vyjadril aj kouč Slovana Vladimír Weiss.

Aj majiteľ DAC Dunajská Streda Oszkár Világi tvrdí, že politika do športu nepatrí, ale nemá problém vyjadriť podporu Ukrajine a tvrdí, že pred zápasom so Žilinou prišlo k nedorozumeniu. „Ja som za to, že každé mužstvo by sa malo odfotiť s transparentom. Naši hráči sa však, bohužiaľ, rozpŕchli po trávniku a už to nestihli. Samozrejme, že som proti násiliu. Ale hovoriť by mali za človeka hovoriť činy a nie slová. Ja napríklad v tejto chvíli riešim, ako by som do Gabčíkova doviedol niekoľko ukrajinských futbalistov s rodinami, aby mohli v našej akadémii trénovať,“ dodal Oszkár Világi.

Obrovská solidarita

Ukrajinec v drese Manchestru City Oleksandr Zinčenko (25) sa pred ligovým zápasom na pôde Evertonu rozplakal vo chvíli, keď jemu a domácemu Vitalijovi Mykolenkovi vyjadrili fanúšikovské tábory obrovskú solidaritu. Pozadu nezostali ani hráči Evertonu a Manchestru, domáci vybehli s ukrajinskými vlajkami a hostia v tričkách na podporu Ukrajiny.