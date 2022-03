Na halové MS v Belehrade nepocestuje Ján Volko sám... Raketa z Hronca dala dva limity za víkend!

Prekvapenie roka pokračuje v prekvapeniach. Typickým spôsobom: parádnymi výkonmi. Viktória Forster (19), víťazka kategórie „Prekvapenie roka“ v ankete Atlét roka 2021, za víkend splnila dva limity na halové MS v Belehrade (18. - 20. marca), kde mal doteraz istotu štartu iba Ján Volko (25).

„Tušila som, že je to vo mne a v pravý čas to vypáli. Veľmi sa teším, že to vyšlo práve tu na domácom šampionáte,“ vyhlásila sympatická baba, ktorá si stále nevie zvyknúť na prezývku „Raketa z Hronca“. Pritom po víkende ju inak ako raketou nazvať nemožno!

Bežkyňa ŠOG Nitra predviedla v bratislavskej hale Elán dva najprenikavejšie výkony. Najskôr v sobotu na hladkej šesťdesiatke zabehla 7,28 sekundy a týmto časom sa prepracovala v historických slovenských halových tabuľkách tejto disciplíny na druhú priečku za rekordérkou Evou Murkovou, ktorá v roku 1985 dosiahla v Jablonci čas 7,21. „Od rána som sa cítila veľmi dobre. Už v rozbehu som vedela, že mám rýchle nohy, ale že to bude také rýchle, to som nečakala,“ pridala zverenka Kataríny Adlerovej na margo zlepšenia vlastného osobného rekordu o 13 stotín sekundy.

Viktória z rýchlosti nestratila ani v nedeľu, keď splnila belehradský limit aj na 60 m prekážok, ktoré zabehla za 8,16 s, čo je nielen na stotinku splnený limit na halové MS v Belehrade, ale aj posun osobáku o šesť stotín sekundy a vylepšenie slovenského maxima. „Tečú mi slzy šťastia. To, čo sa mi podarilo tento víkend, je naozaj niečo neskutočné a nesmierne sa z toho teším. Neverím, že sa takéto čosi udialo,“ pokúsila sa vyjadriť pre portál atletikasvk.sk svoju obrovskú radosť aj slovne, keď predtým emóciám upustila uzdu priamo na ploche a dodala:

„Pred šampionátom som verila, že si môžem zlepšiť osobné rekordy, ale že aj dosiahnem na dva prísne limity počas jedného víkendu, to nie!“

Atletické čísla z elánu