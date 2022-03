Prešov príde o najproduktívnejšieho hráča: Odchádza domov zo strachu z vojny

Prišli o najproduktívnejšieho hráča tímu! Kanadský útočník Jonathan Charbonneau (27) opúšťa s manželkou a niekoľkomesačným synčekom Prešov. Vojenský konflikt na Ukrajine je iba desiatky kilometrov od Prešova a má veľké obavy o svoju rodinu.

Východniari môžu v blízkom čase prísť aj o ďalšieho hráča, keďže v kádri majú ukrajinského útočníka Vitalija Ljaľku, ktorého môže vlasť povolať do armády!

Zápas 42. kola Tipos extraligy na ľade bratislavského Slovana mal byť posledným pre kanadského útočníka v službách Prešova Jonathana Charbonneaua.

„Áno, odchádza do Kanady. Má manželku a malého synčeka a bojí sa o nich. Veď Prešov je iba niekoľko kilometrov od ukrajinských hraníc,“ vyjadril sa pre Nový Čas jeho spoluhráč Ján Sýkora. Tréner Ernest Bokroš tak prišiel o najproduktívnejšieho hráča a má obavy, že ho bude nasledovať aj krajan Brett Welychka.

„Pokiaľ by nám odišiel ešte Bretta, nedajbože, povolajú aj ukrajinského útočníka Ljaľku, tak neviem, ako by sme to chceli dohrať. Dúfam, že Brett ešte vydrží nejaké 2-3 týždne,“ reagoval kouč Bokroš, ktorého zverenci prehrali na ľade favorizovaného Slovana 2:4.