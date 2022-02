Rusi zúria a obhajujú Ovečkina: Čech Hašek je len obyčajný nacista!

Vyjadrenie bývalého vynikajúceho brankára Dominika Hašeka (57), že by vedenie NHL malo v reakcii na inváziu Ruska na Ukrajinu ukončiť zmluvy so všetkými ruskými hokejistami, vyvolalo v Rusku vlnu nevôle.

Sovietsky Sport označil olympijského šampióna z Nagana za "obyčajného nacistu". Haška kritizoval napríklad aj majster sveta a dvojnásobný olympijský víťaz Alexander Koževnikov.

Päťdesiatsedemročný Hašek vyjadril svoj názor na twitteri v reakcii na vyhlásenie hviezdy Washingtonu Alexandra Ovečkina, ktorý patrí medzi veľkých podporovateľov ruského prezidenta Vladimira Putina. V rozhovore so zámorskými novinármi Ovečkin uviedol, že je proti akejkoľvek vojne, Putina ale nekritizoval.

"Čo? Nie je to len alibista, ale aj klamár! Každý dospelý človek v Európe dobre vie, že Putin je šialený zabijak a Rusko vedie vojnu proti slobodnej krajine a jej ľuďom. NHL musí okamžite prerušiť zmluvy všetkým ruským hráčom. Každý športovec reprezentuje nielen seba a svoj klub, ale aj svoju krajinu a jej hodnoty a činy," uviedol Hašek s tým, že pokiaľ to kanadsko-americká súťaž neurobí, bude nepriamo zodpovedať za mŕtvych na Ukrajine.

Kritické slová dvojnásobného víťaza Stanleyho pohára sa podľa očakávania v Rusku stretla s veľkou nevôľou. "Veľký Dominátor so svojimi výzvami sa premenil na obyčajného nacistu. Za súčasnú situáciu na Ukrajine môžu v jeho očiach zrejme aj naši chlapci, ktorí mnoho rokov hrajú severoamerickú ligu. Ale je veľmi ťažké nájsť inú vinu, okrem toho, že sú to Rusi," uviedol Sovietsky Sport a poukázal na fakt, že aj medzi ruskými hokejistami panujú odlišné názory na politiku. Zatiaľ čo Ovečkin je obdivovateľom Putina, ďalší útočník Artemij Panarin je veľkým kritikom ruského prezidenta.

Podľa ruského denníka nikto z hokejistov nepodporuje nič z toho, čo sa na Ukrajine deje a všetci chcú mier. "Ľudia ako Hašek sa ich ale snažia vymazať z normálneho života len preto, že patria k určitému národu," uviedol Sovietsky Sport a pripojil, že ruský (sovietsky) národ zachránil Hašekových predkov pred nacistickým Nemeckom a aj vďaka miliónom padlých ruských vojakov mohol český brankár hrať v pokoji hokej.

Hašeka kritizoval aj bývalý reprezentačný útočník Koževnikov, ktorý spomenul, že keď bola v roku 1999 bombardovaná bývalá Juhoslávia, Hašek pôsobil v NHL. Do akcie NATO sa vtedy zapojili aj Spojené štáty americké. "Keby vtedy šiel za vedením Buffala a povedal, že odmieta hrať za americký klub kvôli bombardovaniu NATO, potom by dnes bral svoje slová vážne. Ale to sa nestalo. Kým bomby lietali na Belehrad, Čech si zarábal milióny," uviedol Koževnikov pre allhockey.ru.