Kuzminová čelí atakom na internete: Nechcem byť súčasťou mediálnej vojny!

Bývalá slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová (37), ktorá má aj ruské korene, opäť zareagovala na vojnovú situáciu na Ukrajine. Čelí veľkému množstvu správ od fanúšikov i kritikov.

Kuzminová dostala stovky súkromných správ a rozhodla sa poslednýkrát vyjadriť k ťažkej situácii na Ukrajine. "Ahojte priatelia! Určite ste si všimli, že pôvodne som pre isté dôvody mala zámer nevyjadrovať sa. Ja som športovkyňa a nemyslím si, že je mojou povinnosťou vyjadrovať sa na politické témy a sociálne siete som k tomu nikdy nevyužívala. Nemyslím si, že každý človek by mal prezentovať svoj názor na všetko a vyjadrovať sa ku všetkému, keď to od neho ostatní očakávajú a žiadajú. Posledné roky sme svedkami krutosti, nerešpektu, nenávisti a dezinformácií (najmä) na sociálnych sieťach - o tom boli aj moje slová o “mediálnej vojne”, ktorej sa nechcem zúčastňovať," začala svoje rozprávanie olympijská víťazka.

Od fanúšikov dostala stovky správ a pribúdajú stále nové. "Najprv sa chcem poďakovať za slová podpory všetkým tým, ktorí dokázali moju prvú reakciu prečítať s pochopením a zároveň vás chcem aj uistiť, že neodsudzujem nikoho za jeho názory či vyjadrenia na moju adresu, lebo si uvedomujem, ako veľmi sú zahltení negativizmom kvôli obrovskému množstvu informácií a nie sú schopní rozlíšiť, ktoré z nich sú pravdivé a často nevidia úplne do zákulisia. Práve teraz potrebujeme najviac šíriť LÁSKU, NIE nenávisť, tak aby svet dostal šancu na MIER!" ďakuje Nasťa za podporu.

"Ak Vás zaujíma komu viac v tejto situácii “držím palce”, tak ako sa ma často pýtali pri športových zápasoch…Tu musím reagovať následne: aktuálne nejde o ŠPORTOVÝ ZÁPAS či SÚŤAŽ, kde víťaz berie ZLATO a ten druhy odíde so striebrom. Nejde o počet gólov či bodov, ale o počty obetí a to ako z jednej strany, tak aj z druhej," vysvetlila Kuzminová.

"To, že sa budem aktívne vyjadrovať k situácii ako športová osobnosť, alebo odsudzovať kroky či rozhodnutia istých ľudí alebo strán, žiaľ vojnový konflikt nevyrieši, nezastaví a nevráti životy tých, ktorí už zahynuli...A čo by som chcela odkázať? Nech mier, zdravie a ľudský život NIKDY nebude podceňovaný a ohrozovaný tak, ako sa to stalo teraz. V mysli som so všetkými, ktorí trpia touto tragédiou, ktorá sa nemala stať," jasne odsúdila Kuzminová ruskú agresiu na Ukrajine.

"Ďakujem všetkým, ktorí so súcitom a ľudskosťou pomáhajú všetkým, ktorí to potrebujú. Vopred ďakujem všetkým za pochopenie, že toto je moje jediné a záverečné vyjadrenie sa. Vaša Nasťa," dodala najúspešnejšia slovenská olympionička.