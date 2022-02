Fantázia! Borguľa má tretiu medailu, v stíhacích pretekoch sa stal majstrom sveta

Slovenský biatlonista Jakub Borguľa (17) sa stal majstrom sveta v stíhacích pretekoch v kategórii kadetov. Na šampionáte v americkom Soldier Hollow získal tri cenné kovy, striebro má aj z vytrvalostných pretekov a zo šprintu.

Borguľa odštartoval do pretekov s mankom 7,4 sekundy na víťaza šprintu Estónca Jakoba Kulbina. Do čela sa prvýkrát dostal už po prvej bezchybnej streľbe. Neskôr ho na trati predbehol Nemec Albert Engelmann, no ten na strelnici pochybil.

Sedemnásťročný nádejný Slovák prvýkrát minul terč až na záverečnej štvrtej položke, keď už mal pred súpermi výrazný náskok a do cieľa napokon prišiel s odstupom 30,3 sekundy pred Engelmannom.

Martin Cienik dokončil na 40. mieste, kam klesol z 35. po štarte. Tretí Slovák Benjamín Belicaj obsadil 56. priečku, na trať vybehol z 50. pozície.

MS juniorov a kadetov v americkom Soldier Hollow

Stíhacie preteky kadetov na 10 km: 1. Jakub BORGUĽA (SR) 28:27,4 min (1), 2. Albert Engelmann (Nem.) +30,3 (3), 3. Arttu Heikkinen (Fín.) +49,0 (3), ... 40. Martin CIENIK +5:16,5 min (4), 56. Benjamín BELICAJ (obaja SR) +9:16,9 (4)