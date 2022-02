Eriksenov návrat po infarkte a krásne privítanie fanúšikov

Prvý polčas nedopadol pre domácich dobre, keď Brentford prehrával 0:2. Krátko po prestávke po 259 dňoch od infarktu vybehol na ihrisko Eriksen.

Ten v júni 2021 skolaboval v stretnutí Dánska s Fínskom, pričom bol priamo na ihrisku oživovaný. Lekári mu voperovali kardiodefibrilátor a Eriksen musel ukončiť svoj angažmán v Interi Miláno, pretože v Serie A s ním hrať nemohol. Tak sa vrátil do Premier League, kde už predtým šesť a pol roka pôsobil v Tottenhame.

259 days after that terrible day… Christian Eriksen is back! ❤️🇩🇰 #Eriksen



Time for standing ovation. What a moment!@mattdw97 🎥⤵️pic.twitter.com/hvoIWj6NZ9