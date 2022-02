Nechutný záver derby Slovan - Trnava: Primitív prial Škrtelovi smrť

To už bolo naozaj cez čiaru. Najväčšie slovenské futbalové derby Slovan - Trnava síce gól neprinieslo, ale súboj dvoch odvekých rivalov bol napínavý až do poslednej sekundy. Na trávniku to síce niekoľkokrát v súbojoch poriadne iskrilo, ale vrchol nechutnosti prišiel až po zápase.

Škrtel v derby zvádzal nekompromisné súboje, keď jeho tvrdosť pocítili všetci ofenzívni hráči Slovana vrátane jeho bývalého reprezentačného spoluhráča Vladimíra Weissa. Po skončení zápasu si obaja padli do náručia, vzápätí však prišlo k nechutnému incidentu.

„To, čo predviedol jeden z fanúšikov, ktorého by som skôr nazval primitívom, to bolo úplné dno a hnus. Nadával mi a prial, aby mi celá rodina zomrela na rakovinu. Preto som v návale hnevu rozkopal dezinfekciu, čo ma mrzí, ale keby si niekto vypočul niečo také, reagoval by rovnako,“ vyjadril sa po derby Martin Škrtel.

Celú situáciu videl aj tréner Slovana Vladimír Weiss starší, ktorý neváhal a svojho bývalého reprezentačného zverenca sa zastal. „Išiel som za tým divákom a spýtal som sa ho, či je normálny. Prečo to robí a prečo kričí také nezmysly. Tak som sa ho snažil vyprevadiť zo štadióna so slovami, že to sa nepatrí a nech ide preč,“ okomentoval situáciu kouč Slovana. Znechutený zo správania fanúšikov bol aj šéf trnavskej lavičky Michal Gašparík. „Je to veľká hanba, ako sa tu ľudia správajú ku Škrtelovi. Aby sa na neho a jeho rodinu používali takéto invektívy. Na hráča, ktorý toľko urobil pre Slovensko,“ rozhorčoval sa.