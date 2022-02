Bývalý priateľ Cibulkovej bráni vlasť: Stachovskij bude bojovať

Obliekol si uniformu. Bývalý profesionálny tenista Serhij Stachovskij (36) je ďalším z ukrajinských športovcov, ktorí sú pripravení brániť so zbraňou v ruke vlasť proti ruskej invázii.

Kyjevský rodák, ktorý dlhé roky žil v Bratislave a tvoril pár s niekdajšou slovenskou tenistkou Dominikou Cibulkou (32), sa ešte pred útokom pripojil k aktívnym zálohám.

„Samozrejme, chcem bojovať, to je jediný dôvod, prečo sa snažím dostať späť. Zapísal som sa do záloh. Nemám vojenskú skúsenosť, ale dokážem zaobchádzať so zbraňami,“ povedal Stachovskij pre Sky News.

Populárny Stacho vyhral na ATP Tour štyri turnaje v singli a štyri v debli. V roku 2013 šokoval víťazstvom nad Švajčiarom Rogerom Federerom v druhom kole Wimbledonu. Svoju dlhú 19-ročnú tenisovú kariéru ukončil na začiatku tohto roka po tom, ako vypadol v 1. kole kvalifikácie Australian Open.

„Môj otec a brat sú lekári. Sú vystresovaní, ale som s nimi v častom kontakte - spia v pivnici. Nikto z nás neveril, že sa toto stane, a stalo sa to,“ uviedol Stachovskij, ktorý doma nechal ruskú manželku Anfisu Bulgakovovú a tri malé deti! K zálohám sa pripojil aj bývalý boxer Vladimir Kličko, ktorého brat Vitalij je starosta Kyjeva.