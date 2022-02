Spor bývalých slovenských tenistov sa priostruje: Kučera nazval Kližana bláznom!

Poriadne to medzi nimi iskrí. Niekoľkoročný spor medzi bývalými tenistami Karolom Kučerom (47) a Martinom Kližanom (32) sa dostal na vyšší level. Po sérii kritických poznámok na vedenie slovenského tenisu a na prácu s mládežou v Národnom tenisovom centre neudržal Kučera nervy na uzde a svojho bývalého zverenca Kližana nazval bláznom!

Kližan si zimu spestroval na sociálnych sieťach pravidelnou kritkou postáv zo slovenského tenisového prostredia. „NTC v Bratislave bol a je prepadák za milióny eur a oni idú stavať ďalšie v Košiciach za 18 miliónov. Hlavne, že kluby krachujú. Generálny sekretár Moška, von! Prezident tenisového zväzu Macko, von! Geriatria vo výkonnom výbore STZ, radách STZ a krajských zväzoch, von!“

Tak tento status už pohol žlčou aj inak pokojného bývalého šiesteho hráča sveta a v súčasnosti poslanca NR SR Karola Kučeru. Ten kedysi Kližana dostalz 250. miesta v rebríčku ATP až na 27. priečku.

„Po hlave si skákať nenechám a je dôležité upozorňovať na toxických ľudí. Ospravedlňujem sa tenisovej obci, že som zabíjal svoj drahocenný čas s bláznom menom Martin Kližan. Ospravedlňujem sa, že som radšej nepracoval v prospech športu na Slovensku a ospravedlňujem sa, že som radšej netrénoval napr. mládež, ale som sa rozhodol odovzdať svoje skúsenosti človeku, ktorý stratil štipku úcty. Myslí si zrejme, že môže všetko,“ uviedol emotívne na facebooku Karol Kučera.

Potkan a neandertálci

Kližan sa už v minulosti „blysol“ statusmi, v ktorých padali slová ako potkan a podliak. „Vie len vulgárne urážať ľudí, ktorí sa mu neboja povedať pravdu do očí. Stratil všetky zábrany a súdnosť a uráža ľudí od svetovej legendy Navrátilovej cez svojich spoluhráčov, ktorých nazval neandertálcami. Urážal trénerov Národného tenisového centra cez trénera Davis Cupu, ktorého nazval potkanom, urážky padli aj na kapitána Miloša Mečířa. Tie najvulgárnejšie padli funkcionárom Slovenského tenisového zväzu,“ uzavrel K. Kučera

Z klizkových statusov:

Čakám už iba na to, ako náš zapredaný splnomocnenec pre šport Karol Kučera bude obhajovať, aký je to skvelý projekt. Karol Kučera, ty si ten zlý jazyk. Zabijak tenisu a spolu so štátnym tajomníkom Husárom aj celého športu na Slovensku! Generálny sekretár Moška, von! Prezident tenisového zväzu Macko, von! Geriatria vo výkonnom výbore STZ , radách STZ a krajských zväzoch, von!