Dominik Hašek sa rázne pustil do Ovečkina: Srab a klamár! Rusi musia opustiť NHL

Mnohí zostali sklamaní z ruského hokejistu Alexandra Ovečkina (36). Odsúdil vojnu na Ukrajine, ale bol mimoriadne zhovievavý k prezidentovi Vladimírovi Putinovi (69).

Vyjadrenia poriadne nahnevali českého brankára Dominika Hašeka. „Čože! Nielen alibista, srab, ale aj klamár! Každý dospelý človek v Európe dobre vie, že Putin je šialený vrah a že Rusko vedie útočnú vojnu proti slobodnej krajine a jej obyvateľom,“ napísal na Twitteri legendárny brankár.

Dominik Hašek si myslí, že NHL musí okamžite konať. „NHL musí ruským hráčom okamžite pozastaviť zmluvy. Každý športovec nereprezentuje len seba a svoj klub, ale aj svoju krajinu, jej hodnoty aj činy,“ uviedol český brankár.

Podľa Hašeka umierajú nevinní civilisti a agresia Ruska je neakceptovateľná. „Na vojnu má jasný názor. Na vojnovom fronte nezmyselne umierajú desiatky nevinných ľudí… Ak tak NHL neurobí, nesie nepriamu spoluúčasť za mŕtvych na Ukrajine. Chcem povedať, že je mi veľmi ľúto ruských športovcov, ktorí odsudzujú Putina a jeho ruskú agresiu. Aj tak ich vylúčenie považujem za nutnosť,“ dodal olympijský víťaz z Nagana.

Alexander Ovečkin, ruský hokejista a kapitán Washingtonu Capitals, sa vyjadril k invázii Ruska na Ukrajinu pred pár dňami. Vojnový konflikt odsúdil, no obišiel neprijateľné kroky agresora Putina. "Je to môj prezident. Ale ako som povedal, nie som v politike. Som športovec. Dúfam, že sa všetko čoskoro spraví. Pre obe strany je to ťažká situácia," povedal hokejista.