Vlhová vyrovnala vedúcu Shiffrinovú: Nuferovej prvý kariérny triumf

Švajčiarka Priska Nuferová triumfovala v nedeľňajšom zjazde Svetového pohára alpských lyžiarok. Na domácej trati v Crans Montane dosiahla premiérové víťazstvo v kariére, keď o 11 stotín sekundy zdolala najrýchlejšiu zo sobotného zjazdu Češku Ester Ledeckú.

Tretia bola vedúca pretekárka tejto disciplíny Sofia Goggiová z Talianska (+0,23 s). Slovenská reprezentantka Petra Vlhová obsadila 16. miesto (+0,99 s) a vďaka zisku 15 bodov je líderkou celkového poradia seriálu spolu s Američankou Mikaelou Shiffrinovou, ktorá ani v nedeľu neštartovala. Obe majú na konte rovnaký počet 1026 bodov.

Ako prvá sa na trať vydala Rakúšanka Mirjam Puchnerová, ktorú vzápätí obrala o post líderky Nuferová. Tá sa na čele prekvapivo udržala až do konca a nezosadila ju ani Goggiová, ktorá síce predviedla lepšiu jazdu ako v sobotu, no za Švajčiarkou zaostala o 23 stotín sekundy. Preteky poznačil nepríjemný pád Cornelie Hütterovej. Rakúšanka nemala ideálny nájazd do poslednej zákruty s miernym skokom. Dopadla na bočné hrany lyží a následne si udrela hlavu. Zo zjazdovky síce odišla po vlastných, no podľa prvotných informácií mala podozrenie na otras mozgu. Tridsaťročná Nuferová zaknihovala prvý výraznejší výsledok vo svojej desiatej sezóne v seriáli. Celkovo sa od roku 2012, keď začala pretekať vo Svetovom pohári, zmestila do najlepšej desiatky len osemkrát.



Vlhová štartovala s číslom štyri a v cieli bola rýchlejšia než momentálne tretia najlepšia zjazdárka Ramona Siebenhoferová z Rakúska. Držiteľka slalomového zlata z Pekingu sa nakoniec zmestila do najlepšej dvadsiatky a dostala sa aj pred spolufavoritku pretekov Laru Gutovú-Behramiovú. V sobotu skončila Vlhová na 29. priečke, nedeľa jej priniesla viac radosti. "Bolo to oveľa lepšie ako včera, aj keď tam boli chyby. V rýchlostných disciplínach sa snažím vždy niečo vylepšiť. Postupne sa do toho dostávam. Ak v nich chcem byť rýchlejšia, musím viac jazdiť," povedala po pretekoch Vlhová pre RTVS.



Za konečné šestnáste miesto si pripísala 15 bodov, čím dostihla svoju americkú rivalku Shiffrinovú. Teraz ju čaká intenzívny trojtýždňový záver sezóny, v ktorom bude bojovať o obhajobu veľkého glóbusu. Jej tréning limituje zápal členkovej šľachy, ktorý bol aj jedným z dôvodov predčasného ukončenia účasti na ZOH 2022 v Pekingu: "Trochu sa mi ozýva zapálený členok, po pauze sa dalo čakať, že to príde. Začínam to cítiť, ale bojujem. Budem sa snažiť dávať si pozor," dodala Vlhová.