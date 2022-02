Hviezdny LeBron James prehovoril o budúcnosti: Mám už len jeden sen

Americký basketbalista LeBron James vyhlásil, že chce ostať v klube Los Angeles Lakers do konca svojej kariéry. Hviezdny hráč zámorskej NBA tak odpovedal na špekulácie o svojej budúcnosti.

"Toto je značka, s ktorou si sám seba dokážem predstaviť. Som tu," povedal James po sobotňajšej domácej prehre 102:105 s LA Clippers pre AFP. "Vo fialovej a zlatej sa vidím, kým budem môcť hrať," dodal 37-ročný basketbalista.



Štvornásobnému víťazovi prestížnej zámorskej súťaže (2012, 2013, 2016, 2020) vyprší kontrakt o rok a bude a snažiť o dvojročné predĺženie. Podľa vlastných slov dúfa, že bude aktívny dostatočne dlho na to, aby sa na palubovke stretol so svojím synom: "Mám jeden cieľ a vôbec neviem, či je to možné. Ak áno, veľmi rád by som si zahral so synom."



Sedemnásťročný Bronny James je talentovaný stredoškolský hráč. Jeho slávny otec sa počas All-Star víkendu profiligy nechal počuť, že svoju kariéru ukončí v akomkoľvek klube, v ktorom bude pôsobiť jeho syn.