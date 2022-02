Ukrajinský tenista narukoval do armády: Chcem bojovať!

Ukrajinský tenista Serhij Stachovskij sa pripojil k vojenským zálohám svojej krajiny, ktorú vo štvrtok napadlo Rusko.

Tridsaťšesťročný tenista je ochotný bojovať po tom, ako pomohol svojej manželke a dcére dostať sa bezpečne do Maďarska.



"Samozrejme, že chcem bojovať. Je to jediný dôvod, prečo sa snažím dostať späť," povedal Stachovskij v sobotu pre britské médiá. "Do záloh som sa prihlásil minulý týždeň, nemám vojenské skúsenosti, no mám prax so zbraňou, ktorú používam súkromne," dodal tenista.



Stachovského najvyššie umiestnenie v rebríčku ATP je 31. miesto, jeden z jeho najpamätnejších momentov je výhra nad Rogerom Federerom vo Wimbledone. So Švajčiarom si vtedy poradil v 2. kole grandslamového turnaja, keď ho zdolal v štyroch setoch.