Útočník ViOn Zlaté Moravce Tomáš Horák je futbalovým skokanom roka: Zo 7. ligy rovno do tej najvyššej!

Tak tomu sa povie riadny postup. Kým ešte v lete minulého roku behal futbalista Tomáš Horák (23) v drese FC 31 Jarok po trávnikoch v siedmej lige, v súčasnosti v drese ViOn-u Zlaté Moravce preháňa obrancov najvyššej slovenskej súťaže Fortuna ligy. Talentovaný útočník tak prežíva neuveriteľný príbeh a smelo ho možno nazvať slovenským futbalovým skokanom roka!

Horák je odchovancom futbalového klubu FC 31 Jarok, ktorý hrá v súčasnosti šiestu ligu v okrese Nitra. V lete 2021 však bol ešte účastníkom poslednej súťaže a v tom čase tam hral aj Tomáš Horák. „Potom som dostal ponuku do treťoligovej Galanty, kde som pôsobil pol roka. Darilo sa mi tam aj strelecky. Vtedy ma oslovil generálny manažér Zlatých Moraviec Marek Ondrejka, či by som to neskúsil v zimnej príprave s ViOn-om. Povedal som si, že takáto šanca sa vyskytne raz život, a tak som do toho išiel. A vyšlo to. Dnes som profesionálny futbalista a splnil sa mi sen,“ povedal na úvod pre Nový Čas talentovaný útočník, ktorý sa dovtedy okrem futbalu živil aj manuálne, výrobou drevodomov.

„Boli sme fajn partia, a keď som odchádzal, nikto mi nič nevyčítal. Naopak, chalani mi povedali, aby som to skúsil a držia mi palce,“ pokračoval Tomáš. Okamžite po príchode do prvoligového tímu zistil, aký veľký rozdiel je medzi touto súťažou a tými, v ktorých doteraz pôsobil. „Všetko je tu rýchlejšie, hráči sú fyzicky výborne pripravení a technicky zdatnejší. Ja som však odmalička poctivo trénoval, nevynechal som jediný tréning. Chcem sa v lige rýchlo adaptovať a ako útočník by som rád strelil aj nejaké góly,“ prezrádza svoje najbližšie ciele útočník ViOn-u, na ktorého noví spoluhráči sem-tam zavolajú Vardy. To je totiž útočník Leicestru City, ktorý začínal v najnižších anglickyćh súťažiach a napokon to dotiahol až do reprezentácie. „Ja sa ako Jamie necítim, on už niečo v anglickej lige dokázal, ja v slovenskej iba začínam. Beriem to teda s úsmevom,“ dodal Tomáš Horák.