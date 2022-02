Boxer Tomi Kid Kovács rozdával Ukrajincom jedlo a teplé deky: Plakal som, keď deti odtrhli od otcov

Krásne gesto! Nezaváhal ani sekundu a nezištne sa rozhodol pomôcť. Bývalý boxer a šéf zväzu Tomi Kid Kovács (44) v piatok v noci zamieril aj s kamarátom na dva hraničné priechody s Ukrajinou. Nechal vyrobiť 1 000 bagiet, zakúpil stovky litrov minerálok a keksíkov. Priniesol aj teplé deky, ktoré následne rozdával ukrajinským ľuďom, ktorí utekajú z krajiny kvôli agresii ruskej armády!

Aktuálna situácia na Ukrajine, ktorá už niekoľko dní čelí invázii ruského vojska, nenechala chladným ani slávneho boxera Tomiho Kida. „Nikto z nás si neželá vojnu a nechce sa ocitnúť v takej bezmocnej situácii plnej strachu, ako momentálne ukrajinský národ. Mám medzi nimi množstvo kamarátov, hlavne športovcov a súcitím s nimi. Dokonca v mojom podnikaní aj zamestnávam niekoľko ľudí z tejto krajiny, preto som nezaváhal ani na sekundu a podal im pomocnú ruku,“ povedal pre Nový Čas Tomi.

Jedlo a deky

Bývalý majster sveta sa rozhodol, že utečencom pri hraničných priechodoch so slovenskou stranou poskytne humanitárnu pomoc. „Nechal som pripraviť tisíc čerstvých bagiet, nakúpil kartóny keksíkov, kartóny pitného režimu a okolo 200 teplých prikrývok. Naložili sme to do nákladného auta a vyrazili na hraničné priechody,“ pokračoval Kovács.

Bojoval s colníkmi

Po príchode na hraničné priechody Veľké Slemence a Vyšné Nemecké musel Tomi najprv dve hodiny riešiť administratívne problémy. „Colníci nás nechceli vpustiť na územie Ukrajiny. Povedali, že ak pôjdeme rozdávať jedlo a deky, už sa nemôžeme vrátiť späť. Povedal som im, že aj napriek tomu to urobíme a budeme následne čakať niekoľko hodín, kým nás opäť pustia na naše územie. Po množstve telefonátov nám napokon umožnili ísť medzi ukrajinských ľudí, ktorí v autách čakali na hraniciach aj osem hodín. Bolo pod nulou, bola im zima, takže jedlo a teple prikrývky im pomohli."

Rozplakal sa

Vidieť ľudí utekajúcich zo svojich domovov kvôli vojne a mať v očiach strach a zúfalstvo, to zamáva aj s takým chlapom, ako je Tomi Kid. „Dostalo ma to do kolien a rozplakal som sa. Keď som vidiel matky s deťmi už na slovenskej strane a ich oteckov na ukrajinskej, ktorí museli zostať kvôli vojne, trhalo mi to srdce,“ porozprával so slzami v očiach o zážitkoch na hraniciach.