Ester Ledecká po triumfe v zjazde myslela aj na Ukrajinu: Je šialené, čo sa deje!

Česká lyžiarka Ester Ledecká (26) v sobotu dopoludnia pomerne jednoznačne ovládla zjazd vo švajčiarskej Crans Montane, i keď podľa jej slov nepredviedla ideálnu jazdu. Z víťazstva sa síce radovala, no takisto ju trápi momentálna situácia na Ukrajine.

Ruská invázia na územie našich východných susedov otriasla celým svetom a azda neexistuje človek, ktorý by túto napätú situáciu nesledoval. Množstvo športovcov vyjadruje Ukrajincom podporu a žiada o koniec vojny. K ním sa po sobotňajších pretekoch pridala aj hviezdna „obojživelníčka".

„Veľmi by som si priala, aby boje prebiehali vždy len na športoviskách a zjazdovkách. To je šialené, čo sa deje. Bohužiaľ, nie som v pozícii, aby som to vedela nejako ovplyvniť. Dúfam, že ľudia, ktorí to ovplyvniť môžu, to urobia. Som za mier," uviedla jasné stanovisko.

Víťazná jazda Ester Ledeckej: