Slovenský klub z druhej najvyššej súťaže sa zapísal do hokejovej histórie: Dorovnal tento svetový rekord!

Nie je to u nás zvykom, no žilinským hokejistom sa podaril husársky kúsok. Vďaka včerajšiemu víťazstvu 5:1 nad Trnavou totižto dorovnali svetový rekord v počte vyhratých zápasov v rade.

Do úvahy sa pri tejto štatistike, samozrejme, rátajú len mužstvá z profesionálnych líg. Vlci neprehrali neuveriteľných 28 duelov po sebe a je vysoko pravdepodobné, že v tejto sérii budú ešte naďalej pokračovať. V takom prípade by sa už osamostatnili na vedúcej pozícii, ktorú momentálne zdieľajú s tímom Norfolk Admirals z americkej ECHL. O prekonanie doterajšieho maxima sa však pokúsia až v play-off TIPOS SHL, do ktorého postúpili z prvého miesta.