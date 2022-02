TOTO nemal robiť! Hokejistovi praskli nervy a vyslúžil si za to nevídaný trest

V zápase nižšej americkej hokejovej ligy USPHL mladý útočník totižto udrel rozhodcu päsťou do tváre. Predchádzal tomu verdikt vylúčenia do konca stretnutia, ktorý sa mu zjavne nepáčil a pri odchode do priestorov šatní poslal arbitra nekompromisne k ľadu. Vedenie súťaže na tento čin zareagovalo veľmi prísne a hokejistu potrestalo dokonca až doživotným dištancom.

Safe to say, I don’t think he liked what the ref said to him 🤷‍♂️ pic.twitter.com/zJUe61SMUT