Slovenskí basketbalisti boli blízko veľkého prekvapenia, favorizovaných Srbov trápili do poslednej sekundy

Slovenskí basketbalisti v A-skupine kvalifikácie MS 2023 stále čakajú na prvé víťazstvo. Úspešný nebol ani ich tretí pokus, so Srbskom prehrali na jeho palubovke 63:75. Najlepším strelcom slovenského výberu bol s 23 bodmi Vladimír Brodziansky.

Zverenci trénera Olega Meleščenka sa stretnú s rovnakým súperom ešte raz v rámci aktuálneho asociačného termínu, v pondelok 28. februára o 18.00 h v Leviciach. V tabuľke patrí Slovákom zatiaľ nepostupové 4. miesto, na konte majú tri prehry.

Kvalifikácia MS 2023 - A-skupina:

Srbsko - SLOVENSKO 75:63 (44:36)

Najviac bodov Srbska: Avramovič 14, Jagodič-Kuridza 13, Ristič a Trifunovič po 12 - zostava a body Slovenska: Brodziansky 23, Ihring 14, Fusek a Krajčovič po 7, Doležaj 0 (Petráš 4, Abrhám a Bachan po 3, Bojanovský 2, Körner a Malovec 0).

Začiatok zápasu Slovákom nevyšiel, Srbom umožnili skórovať prvých päť bodov. Po nie príliš nevydarenom vstupe však potiahol bodovo Brodziansky, a preto podarilo udržať manko na prijateľnej úrovni. Slovenským basketbalistom sa podarilo dokonca aj vyrovnať (11:11), ale následne sa na tri minúty strelecky odmlčali, čo domáci využili k 9-bodovej šnúre. Zo slovenskej strany prišlo zlepšenie, ale nedisciplinovanosť ich oberala o vyrovnanejšiu partiu. Prvú štvrtinu napokon prehrali 18:24. Ideálne sa pre nich nezačala ani druhá 10-minútovka, šesť inkasovaných bodov od Srbska znamenali dvojciferné manko. Slovenské nádeje držal Brodziansky, z jeho rúk išla drvivá väčšina úspešných košov.

Vstupy do štvrtín neboli najsilnejšou slovenskou zbraňou v tomto stretnutí, domácim zase raz dovolili odskočiť na viac ako 10-bodový rozdiel. Výraznou vzpruhou bola úspešná štvorbodová akcia Krajčoviča, k nemu sa správnym spôsobom pridali aj hráči z lavičky. Vďaka týmto faktorom stále žila nádej na premiérové víťazstvo v kvalifikácii MS. Do poslednej štvrtiny išlo Slovensko za stavu 54:62. Opäť sa však zopakovala horšia strelecká pasáž, Srbi si tak mohli bezpečne strážiť dvojciferné vedenie. Slovenský výber sa pokúšal ešte v koncovke urobiť niečo so zápasom, ale zvrátiť vo svoj prospech už dianie nedokázal.

Hlasy po zápase:

Svetislav Pešič, tréner Srbska: „Moje mužstvo odohralo excelentný zápas v obrane. Prvú štvrtinu sme začali bez agresivity, ale postupom času sa to zlepšovalo, hlavne proti kľúčovej trojici Brodziansky, Ihring a Krajčovič. Táto kontinuita sa mi páčila. Postupne sa zlepšovala aj naša koncentrácia. Mali sme nejaké problémy v úvode na útočnom doskoku, v druhom polčase sme im dovolili doskočiť len štyri lopty v tomto ukazovateli. Celkovo sme mali 15 útočných doskokov, čo svedčí o excelentnej defenzíve, energii a koncentrácii. Slovensko je skúsený tím, ktorý hrá dlho pokope a donútiť ho k 19 stratám, to je pre mňa dobrý výsledok. Som spokojný nielen s víťazstvom, ale ako sme zvíťazili.“

Oleg Meleščenko, tréner Slovenska: „Každý očakával, ako budeme hrať proti Srbsku. My budujeme nové družstvo, krok po kroku sa chceme zlepšovať. Srbsko hralo tvrdo v obrane, dotlačili nás k 19 stratám. Myslím si, že to bola kľúčová vec. Pripravovali sme sa na to, vedeli sme o tom, ale Srbsko bolo lepšie v tomto zápase. My sme sa snažili najviac, ako to bolo možné. Verím, že nám toto stretnutie dalo viac, ako obvykle. Ak chceme hrať na takejto úrovni, tak musíme hrať 40 minút a nie len niektorí hráči. Je potrebné, aby hralo celé družstvo. Gratulujem Srbsku, my musíme tvrdo pracovať a pokúsiť sa urobiť maximum.“