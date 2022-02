Hviezdny ruský tenista reaguje na vojnový konflikt: TOTO napísal do televíznej kamery!

V semifinále v pozícii nasadenej dvojky vyradil pätku "pavúka" Poliaka Huberta Hurkacza po trojsetovom boji 3:6, 7:5, 7:6 (5).

Ruská tenisová hviezda Rubľov na turnaji v Dubaji napísal po postupe do finále do televíznej kamery: „Žiadnu vojnu, prosím.“ Na ruských sociálnych sieťach je v trendoch hashtag "nie vojne".

Russian tennis player Andrey Rublev writes "No war please" on the camera following his advancement to the final in Dubai. pic.twitter.com/GQe8d01rTd