Boxer Tomi Kid Kovács zamieril na hranice s Ukrajinou: Nádherné gesto!

Bývalý skvelý boxer Tomi "Kid" Kovács (44) mieri na ukrajinské hranice. Reaguje tak na vážnu situáciu u našich susedov po vojenskej invázii Ruska.

Pár kilometrov od Slovenska zúri krvavá vojna a pomôcť sa rozhodol aj slovenský boxer Tomi "Kid" Kovács. Tisíce Ukrajincov prekračujú hranice s nádejou úniku pred vojnou.

Slovenský boxer je smutný z ťažkej a mimoriadne vážnej situácie na Ukrajine. „Milí priatelia, momentálne som na ceste na hraničný priechod s Ukrajinou, kde ideme pomáhať rodinám, mamičkám s detičkami, ktoré utekajú z domova pred vojnou," napísal bývalý boxer na sociálnej sieti.

„Vojnu nikto z nás nechcel, vojna robí len zlo, nikto ju nikdy nevyhrá a vždy po nej zostane len smútok. S mojimi partnermi sme sa rozhodli aspoň trochu pomôcť a na hraničné priechody vezieme jedlo, sladkosti a deky pre rodiny, ktoré zostali bez domova, bez otcov, manželov, synov a bratov, ktorí sa cez hranice žiaľ nedostanú,“ povedal zápasník Kovács.

„Ak chce ktokoľvek z Vás pomôcť, pridajte sa k nám, kľudne mi napíšte. Ja budem dnes na pešom hraničnom priechode Veľké Slemence. Veľmi si prajem, aby to všetko čoskoro skončilo a žili sme v mieri, no nateraz môžeme aspoň takto pomôcť tým, čo to najviac potrebujú. Ďakujem všetkým, ktorí ste sa ku mne pridali," dodal slovenský boxer.