Brankár Konrád dostal po zisku bronzu darček: Nová zmluva na 3 sezóny!

Bude z neho legenda klubu! Hokejový gólman Branislav Konrád (34) má dôvod na úsmev. Pred pár dňami získal s národným tímom na zimných hrách v Pekingu pre Slovensko historický bronz a ďalší bonus mu pripravilo vedenie klubu HC Olomouc. So skúseným brankárom predĺžili kontrakt o ďalšie tri roky!

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Odchovanec nitrianskeho hokeja Branislav Konrád pôsobí v moravskom tíme od leta 2015, takže pokojne ho už môžu fanúšikovia považovať za legendu Olomouca.

„Áno, podpísal som s klubom nový kontrakt na tri roky. Vyzerá to tak, že v Olomouci už dokončím svoju hokejovú kariéru. Som tu už niekoľko sezón, moja rodina si tu na život zvykla a navyše domov na Slovensko to máme iba na skok. Takže nebolo dôvod niečo teraz meniť,“ povedal pre Nový Čas Konrád, ktorý sa po návrate z olympiády v Pekingu a oslavách bronzovej medaily už zapojil do tréningového procesu.

„Musím povedať, že olympiádu i následne oslavy doma v Bratislave som si veľmi užil. Je to zážitok na celý život, veľmi veľa ľudí nás čakalo na námestí. Je to veľký úspech, čo sme dosiahli,“ pokračoval Konrád, ktorý na začiatku sezóny zažil hororové zranenie, keď ho v prípravnom súboji nešťastne zasiahol do krku korčuľou hráč súpera a musel podstúpiť aj operáciu. Niekoľko týždňov sa dával dokopy, pomáhal mu fyzioterapeut a napokon stihol aj zimné hry.

„Musím povedať, že to bol aj zázrak, že som cestoval na zimnú olympiádu. Dôležité je, že som sa vrátil do bežného života a aj na hokejovú scénu,“ dodal na záver gólman Olomouca.