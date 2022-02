Chára prekonal rekord Cheliosa, Calgary s Ružičkom ukončilo víťaznú sériu

Slovenský hokejista Zdeno Chára (44) vytvoril nový rekord NHL v počte odohratých zápasov obrancu. V noci na piatok nastúpil na ľade San Jose na svoj 1652. duel v základnej časti a osamostatnil sa na prvom mieste v počte štartov medzi zadákmi, keď prekonal Chrisa Cheliosa (1651).

Doteraz bol s legendárnym Američanom spoločne na čele historickej štatistiky.

Chára sa dotiahol na Cheliosa v noci na stredu vo víťaznom dueli so Seattlom (5:2), o dva dni neskôr sa od neho odpútal. V počte odohraných zápasov je celkovo na siedmom mieste, keď sa v historickej tabuľke vyrovnal Markovi Recchimu. Ligový rekord drží Patrick Marleau s 1779 štartmi.

V ďalšom zápase Washington s Martinom Fehérvárym prehral v New Yorku s domácimi Rangers 1:4. Calgary v zostave so slovenským útočníkom Adamom Ružičkom utrpelo debakel 1:7 na ľade Vancouveru a ukončilo rekordnú klubovú víťaznú šnúru, ktorá trvala desať zápasov. Jaroslav Halák bol na striedačke, v bránke Canucks dostal prednosť Thatcher Demko.

Dalasi bez zraneného Andreja Sekeru podľahol domácemu Nashvillu 1:2 po nájazdoch. Za Stars ešte nenastúpil slovenský útočník Marián Studenič, ktorého si "hviezdy" stiahli z waiver listiny, kam ho predtým umiestnilo New Jersey. Devils zvíťazili v Pittsburghu 6:1, Tomáš Tatar nebodoval, jeho spoluhráč Christián Jaroš sa do zostavy New Jersey nezmestil.

Výsledky:

Florida - Columbus 3:6 (1:1, 0:1, 2:4)

Góly: 9. Weegar (Barkov, Verhaeghe), 47. Huberdeau (Marchment, Forsling), 54. S. Bennett (Barkov, Huberdeau) – 16. Laine (J. Voráček), 30. Jenner (Gavrikov), 44. G. Carlsson (O. Bjorkstrand, Roslovic), 50. Sillinger (J. Voráček), 50. Danforth (A. Boqvist), 55. O. Bjorkstrand (Roslovic, Kukan).

New York Rangers - Washington 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Góly: 13. Zibanejad (Lafreniere, Z. Jones), 39. Lafreniere (R. Lindgren), 47. Kreider (A. Fox, Zibanejad), 52. Goodrow (K. Rooney, Reaves) – 59. Ovečkin (Kuzněcov).

Pittsburgh - New Jersey 1:6 (0:3, 1:2, 0:1)

Góly: 32. Malkin (Guentzel, Crosby) – 2. Bratt (N. Hischier, Zacha), 6. Bratt, 7. Šarangovič (P. K. Subban), 30. Mercer (J. Hughes), 34. Severson (J. Hughes, N. Hischier), 50. N. Hischier (J. Hughes).

Toronto - Minnesota 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Góly: 30. Matthews (Liljegren, Dermott), 51. Matthews (Marner), 60. Kerfoot (Marner) – 29. F. Gaudreau (Boldy, K. Fiala).

Nashville - Dallas 2:1 pp a sn (1:0, 0:1, 0:0 - 0:0, 1:0)

Góly: 12. Tomasino (Fabbro), rozh. náj. Mikael Granlund – 22. J. Robertson (Pavelski, R. Suter).

Seattle - Boston 2:3 pp (1:1, 1:1, 0:0 - 0:1)

Góly: 4. Giordano (Sheahan, Oleksiak), 34. Jordan Eberle (Marcus Johansson, Järnkrok) – 18. DeBrusk (Haula, Craig Smith), 27. Pastrňák (McAvoy, Grzelcyk), 61. DeBrusk (Coyle, McAvoy).

Vancouver - Calgary 7:1 (0:0, 5:0, 2:1)

Góly: 24. Elias Pettersson (Q. Hughes, J. T. Miller), 31. J. T. Miller (Q. Hughes, Elias Pettersson), 31. Horvat, 39. Horvat (J. T. Miller, Boeser), 40. J. T. Miller (t.s.), 45. Garland (Elias Pettersson, J. T. Miller), 48. Elias Pettersson – 58. Mangiapane.

San Jose - New York Islanders 4:3 pp a sn (2:1, 1:2, 0:0 - 0:0, 1:0)

Góly: 16. Barabanov (B. Burns, Hertl), 18. Weatherby (Viel), 37. Couture (R. Merkley, Hertl), roz. nájazd Couture – 15. Nelson (Mayfield, Bellows), 33. Parise (Aho, Barzal), 37. Pelech (Barzal, Parise).