V dnešnom kole Extraligy nastúpia už aj bronzoví hrdinovia: Medailisti sa vracajú na ľad!

Naspäť do reality! Bujaré oslavy historického bronzového úspechu sú už hudbou minulosti. Piati slovenskí reprezentanti z Pekingu sa už dnes vracajú na extraligový ľad, kde budú bojovať za svoje kluby.

Hokejový turnaj na ZOH priniesol už po druhý raz za sebou nečakanú medailovú radosť. V Pjongčangu 2018 zaujal výkon nemeckej reprezentácie, ktorá podľahla až vo finále tímu Olympijských športovcov z Ruska, v Pekingu zasa hokejová verejnosť oslavovala mladý tím Slovenska.

Bronzoví hrdinovia si v utorok po príchode z Číny vychutnali v Bratislave na Námestí SNP divoké oslavy a spolu s nimi približne 15-tisíc ľudí. Šampanské tieklo potokom, úsmevy lietali na všetky strany.

Dnes je však situácia diametrálne odlišná. Hokej je v prvom rade nekompromisný biznis. V piatok večer sa do extraligovej akcie vracia pätica Pavol Regenda (HK Dukla Michalovce), Samuel Takáč (HC Slovan Bratislava), Peter Zuzin (HKM Zvolen), Šimon Nemec a Adrián Holešinský (obaja HK Nitra).

Fanúšikovia dúfajú, že chalanov v zápasoch nebude trápiť povestná opica a budú predvádzať minimálne také oduševnené výkony ako v Pekingu. „Úlohy, ktoré mali nastavené v tíme, si zastali. V kolektíve nebolo hráča, ktorý by prepadol. Tak, ako to mali tréneri nalinajkované, to aj fungovalo. Extraligisti potešili aj fanúšikov, pretože je to dobrá správa pre domácu súťaž. Dokázali, že v Pekingu boli oprávnene,“ povedal pre portál pravda.sk bývalý hokejový tréner Jindřich Novotný.

Program 41. kola

B. Bystrica - Slovan Bratislava

Michalovce - Lip. Mikuláš

Dukla Trenčín - Spišská N. Ves

Nové Zámky - Košice

Prešov - Nitra

Poprad - Zvolen