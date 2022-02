Martin Jakubko pred pár dňami navštívil Rusko: Cestu do Moskvy by si už rozmyslel

Ešte pred pár dňami tam vládla pohoda. Bývalý slovenský futbalový reprezentant Martin Jakubko (41) si minulý týždeň urobil trojdňový výlet do Moskvy, kde pred pár rokmi úspešne pôsobil vo viacerých kluboch.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Cieľom jeho cesty bolo oživenie spomienok na staré dobré časy a stretnutie s priateľmi, ktorých kvôli pandémii dlhší čas nevidel. Po štvrtkovej noci, keď Rusko napadlo Ukrajinu, by si však cestu do svojej obľúbenej krajiny radšej rozmyslel.

Martin Jakubko strávil podstatnú časť svojej kariéry vo viacerých ruských kluboch a z tých čias mu zostalo množstvo priateľov, s ktorými udržuje pravidelné kontakty dodnes.

„Kvôli pandémii som tam nebol vyše roka. Tak som si povedal, že si urobím výlet na známe miesta, stretnem sa s kamarátmi a povybavujem si nejaké osobné záležitosti,“ povedal na úvod bývalý reprezentant. Návštevu Moskvy si ako vždy naplno vychutnal, rovnako ako voľakedy strelené góly. Vrátil sa na obľúbené miesta, ako už býva u neho zvykom, navštívil ruskú baňu (forma sauny - pozn. red.), kde fyzicky a duševne pookrial, a pochutnal si na špecialitách ruskej kuchyne.

„Vtedy ešte nič nenasvedčovalo tomu, čo sa deje v týchto chvíľach. V Moskve vládla úplná pohoda. Čo však pozerám od štvrtkového rána správy, tak to ma prekvapilo,“ pokračoval Martin. O napätej situácii medzi Ruskom a Ukrajinou sa vie už nejaký čas a pozorne ju vnímal aj bývalý futbalista, ktorý sa na túto tému bavil aj počas svojho pobytu v Moskve s domácimi.

„Nikto nechce vojnu, to je jasné. Ani oni. Ale ako mi tvrdili, im sa tu hovorí niečo iné a nám zase niečo iné. Každý si obhajuje to svoje. Ja si myslím, že pravda je niekde uprostred. Každopádne by som si dnes cestu do Ruska dvakrát rozmyslel,“ dodal Martin Jakubko.

Kde v Rusku pôsobil?

2006 - 2008 Saturn Ramenskoje

2008 - 2009 Chimki

2009 - 2010 FK Moskva

2010 - Dinamo Moskva

2012 - 2015 Amkar Perm