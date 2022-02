Toto si trojnásobný majster sveta nezaslúžil: Wout van Aert verejne dourážal Sagana!

Tak toto naozaj prestrelil! Belgický cyklista Wout van Aert (27) patrí k veľkým konkurentom nášho Petra Sagana (32). Napriek tomu, že Tourminátor momentálne neprechádza najlepším obdobím, zaslúži si rešpekt. Van Aert však zašiel za hranicu, keď sa v jednom z domácich podcastov rozhodol dourážať trojnásobného majstra sveta.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Wout van Aert prijal pozvanie denníka Het Nieuwsblad do podcastového rozhovoru, v ktorom prišla reč aj na Petra Sagana. Slovák bude totiž v sobotu štartovať na podujatí Omloop Het Nieuwsblad. Jeho o päť rokov mladší kolega si pri tejto príležitosti poriadne pustil ústa na špacír. „Peter Sagan ako favorit pretekov? Haha, to musíte žartovať! Peter Sagan nemá vôbec formu,“ smial sa van Aert na účet sedemnásobného držiteľa zeleného dresu z Tour de France. Aby toho nebolo málo, novinár, ktorý s ním robil rozhovor, následne dodal: „Aha, takže keď sa budeš chcieť so Saganom pozhovárať, tak aspoň vieš, kde ho máš hľadať - na konci pelotónu!“

Nejde pritom o prvý konflikt týchto dvoch rivalov. Počas Tour de Fance 2020 sa Sagan v závere 11. etapy dostal niekoľkokrát do tesného kontaktu práve s van Aertom, pričom medzi cyklistami došlo k viacerým stretom. Belgičan sa následne revanšoval Saganovi vztýčeným prostredníkom v cieli. „Na to, že je mladý, silný pretekár, tak by sa mal aj naučiť správať,“ reagoval v tom čase s prehľadom Sagan.