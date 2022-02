Novak Djokovič reaguje na pozápasový výbuch Alexandra Zvereva: Nebohajujem ho, ale viem, ako sa cíti

Mladý Nemec totálne vybuchol po prehre v štvorhre a napadol umpirového rozhodcu, ktorému sa neskôr ospravedlňoval. Napriek tomu ale bola svetová trojka z turnaja ATP vylúčená.

Zverevovi praskli nervy: Vylúčili ho z turnaja ATP v Acapulcu

K celej kontroverznej situácii sa vyjadril i hviezdny Srb Novak Djokovič. „V minulosti som urobil chyby, keď som taktiež mal záchvaty hnevu. Viem, čím si prechádza, ale určite jeho správanie neobhajujem," preniesol a dodal, „jeho ospravedlnenie bolo vedené správnym smerom. Nemyslím si, že diskvalifikácia bola drsná."

Alexander Zverev has been THROWN OUT of the Mexican Open for attacking the umpire's chair at the end of his doubles match 😮😮😮 pic.twitter.com/CWhQ1r6kwj