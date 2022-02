Slovenských basketbalistov čaká zápas desaťročia: Vyzvú jeden z najlepších tímov sveta!

Slovenských basketbalistov čaká v piatok 25. februára o 20.30 h v Belehrade prvá z dvoch konfrontácií proti Srbsku v rámci A-skupiny kvalifikácie majstrovstiev sveta 2023. Zverenci trénera Olega Meleščenka (54) sa zabojujú o premiérové víťazstvo proti jednému z najlepších európskych i svetových tímov.

Slováci pri premiére v hlavnej kvalifikácii o postup na svetový šampionát zatiaľ nevyhrali, na svojom konte majú domácu prehru s Belgickom (57:83) a neúspech v Lotyšsku (74:82). Srbsko patrí dlhodobo nielen k európskej, ale aj svetovej špičke. Dlhšiu dobu však nedosiahlo výraznejší úspech, avšak stále ide o mimoriadne náročného a kvalitného súpera.

„V rebríčku FIBA je to 6. najlepšia krajina sveta. Je to najlepší súper, ktorého sme doteraz mali. Výsledky sú jedna vec, akí hráči za nich budú hrať, to je vec druhá. Srbsko je Srbsko. Je to pre nás veľká výzva a česť. Musíme si byť vedomí toho, že takéto veci sa dejú zriedkavo. Je to veľká šanca sa dvakrát stretnúť s jedným z najlepších tímov sveta," prezradil tréner SR.

Najbližší súper Slovákov má po novembrovom asociačnom termíne bilanciu jedno víťazstvo a jedna prehra. „Prezentujú sa veľmi tvrdým a agresívnym basketbalom. Uvidíme, či sa dokážeme presadiť cez agresívnu obranu. Nám by to malo len prospieť. Chceme ukázať to najlepšie, čo v nás je," zhodnotil Meleščenko hru súpera.

Slovensko síce nemá v kádri také mená ako Srbsko, ale podceniť ho rozhodne nemôže. „Proti Lotyšsku odohrali fantastický zápas. Je to tím so skvelou obranou. Rešpektujeme ich a pripravujeme sa tak, aby sme skryli naše nedostatky a vyzdvihli prednosti. Slovensko síce nie je na úrovni Španielska, Francúzska, Slovinska, ale basketbal sa hrá v celej Európe a my sa pripravujeme tak, ako keby boli najlepší," vyjadril sa tréner Srbska Svetislav Pešič pre miestne médiá.

Slováci si prípadným prekvapivým úspechom môžu výrazne pomôcť v boji o postupovú miestenku. Do ďalšej fázy kvalifikácie MS 2023 postupujú tímy na 1. - 3. mieste. Stretnutie odvysiela v priamom prenose RTVS Šport.