Slováci začali s prípravou na Talianov: Zatiaľ sú k dispozícii iba dvaja hráči

Slovenskí tenisti odštartovali oficiálnu prípravu na kvalifikačný duel o postup na finálový turnaj Davisovho pohára proti Taliansku (4.-5. marca). Kapitán Tibor Tóth mal vo štvrtok v bratislavskom NTC k dispozícii Norberta Gombosa a deblového špecialistu Igora Zelenaya, ďalší hráči sa pripoja k tímu v najbližších dňoch.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

"Alex Molčan je na ceste z Dubaja, kde postúpil do 2. kola. Filip Polášek postúpil v Spojených arabských emirátoch do semifinále štvorhry. Filip Horanský hrá štvrťfinále na challengri v talianskom Forli. Pripravovať sa budú s nami aj Lukáš Klein s Lukášom Lackom. Pokiaľ ide o Talianov, je ťažké u nich nájsť nejaké slabiny. Majú aj výbornú štvorhru, Fabio Fognini so Simonem Bolellim vyhrali turnaj kategórie 500 v Riu de Janeiro. Vo dvojhre je Jannik Sinner vo svetovej desiatke. Je to však daviscupový zápas. Pokiaľ by sme vyhrali v úvodný deň jednu dvojhru a uspeli vo štvorhre, môžeme súperov dostať pod tlak. Dôležité je, aby chlapci predviedli to najlepšie a bojovali o každý fiftín," zdôraznil Tóth.

Gombos začal sezónu postupom do hlavnej súťaže na Australian Open, pred sériou turnajov vo Francúzsku však ochorel. "Na Australian Open som postúpil z kvalifikácie do 2. kola dvojhry, v ktorom som odohral vyrovnaný zápas s Marinom Čiličom. Prehral som v štyroch setoch, no predvádzal som výborný tenis. Škoda, že som na tieto výkony nedokázal nadviazať. Pred turnajmi vo Francúzsku som sa musel nechať tretíkrát zaočkovať proti koronavírusu a následne som ochorel. V Marseille som odohral veľmi dobrý duel s Iľjom Ivaškom, na ďalšom turnaji som podľahol Lucasovi Pouilleovi 6:7 v treťom sete. Herne sa cítim veľmi dobre. Som rád, že budem mať viac času na prípravu. Taliani budú ťažkí súperi. Proti Sinnerovi som hral v Marseille pred pandémiou. S Lorenzom Sonegom mám bilanciu 1:1. Keď bude v tíme dobrá nálada, môžeme dosiahnuť veľké veci," uviedol rebríčkovo druhý najvyššie postavený slovenský singlista.

Zelenayovi sa na Australian Open nepodarilo postúpiť do hlavnej súťaže, na challengroch vo Forli však uhral finále a semifinále. Na zápas s Talianskom sa teší. "S Filipom Poláškom dokážeme v Davis Cupe vždy zahrať výborne a vyhecovať sa. Bude to o pár detailoch, no verím, že môžeme zvíťaziť." Podľa generálneho sekretára Slovenského tenisového zväzu Igora Mošku je o zápas s Talianskom veľký záujem: "Opatrenia nám zatiaľ neumožňujú naplniť viac ako 50 percent kapacity hľadiska, no na poslednú chvíľu sa to môže ešte zmeniť. V Davisovom pohári je domáce prostredie veľkou výhodou. Po tom, čo som videl náš výkon proti Čile, trúfam si povedať, že Taliani to nebudú mať ľahké. Tiborovi sa podarilo zostaviť najsilnejší tím. Môžeme prekvapiť."

Úvodné piatkové dvojhry odštartujú o 17.00 h, v sobotu od 15.00 h sú na programe štvorhra a záverečné dva single.

Slováci si zabezpečili účasť v kvalifikácii vďaka vlaňajšiemu víťazstvu 3:1 nad Čile v NTC. Dvoma bodmi prispel k triumfu nad Juhoameričanmi Gombos, ktorý vo dvojhrách zdolal Nicolasa Jarryho i Cristiana Garina. Tretí bod pridali deblisti Polášek so Zelenayom. V daviscupovej histórii pôjde o druhý vzájomný duel, na antuke v Cagliari v marci 2009 zvíťazili Taliani 4:1.