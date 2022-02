Najlepší futbalista do 19 rokov Sebastián Kóša: So Škrtelom za chrbtom do reprezentácie?

Dočkal sa veľkej pocty. Slovenský futbalový zväz pred pár dňami vyhlásil najlepších futbalových mládežníkov Slovenska, pričom v top kategórii do devätnásť rokov sa víťazom stal Sebastián Kóša (18), obranca Spartaka Trnava.

Okrem veľkého talentu mu k prvenstvu dopomohol aj fakt, že v Spartaku už nejaký čas pravidelne nastupuje v stopérskej dvojici s bývalým reprezentantom Martinom Škrtelom (37), pri ktorom neskutočne napreduje.

Talentovaný futbalista prežíval po ocenení úžasné pocity, vzhľadom na to, že v doterajšej kariére ešte nezískal individuálnu cenu.

"Skôr tie tímové. Je to však motivácia do budúcnosti," povedal na úvod Sebastián Kóša, ktorý by mal patriť k lídrom slovenskej reprezentácie do devätnásť rokov. Tú čakajú na prelome júla a augusta majstrovstvá Európy v tejto kategórii a ich usporiadateľom je Slovensko. Dovtedy budú pre Kóšu dobrou prípavou ligové zápasy, v ktorých bude nastupovať po boku ostrieľaného Martina Škrtela, s ktorým vytvoril v Trnave stopérsku dvojicu.

"Zo začiatku som nevedel, čo od neho čakať a čo si môžem dovoliť. Ale postupne sme si na seba zvykli. Martin je veľká osobnosť a dobrý učiteľ. Keď niečo urobím zle, opraví ma, už som si vyskúšal aj niektoré jeho rady. Myslím si, že to funguje," vyjadril sa na margo ich spolupráce o takmer dvadsať rokov mladší Kóša.

Veľkú zásluhu na jeho napredovaní má aj tréner Spartaka Michal Gašparík. Bol to práve on, ktorý túto stopérsku dvojicu "vymyslel". "Stavili sme na Sebastiána, lebo veríme, že je budúcnosťou nielen trnavského, ale aj slovenského futbalu. Na svoj vek je mentálne vyzretý, pričom na ihrisku aj mimo neho pôsobí oveľa skúsenejšie. Verím, že tak, ako predchádzajúci víťazi v tejto kategórii (David Strelec, Tomáš Suslov - pozn. red.) , tak aj Sebo sa dostane do reprezentačného áčka," dodal Michal Gašparík.