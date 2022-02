New Jersey Devils Slováka nechcú: Studenič opäť na waiver listine!

Vedenie klubu NHL New Jersey Devils umiestnilo slovenského hokejistu Mariána Studeniča (23) na waiver listinu. Z nej si ho v priebehu 24 hodín môže stiahnuť iný tím profiligy, ak sa tak nestane, zamieri na farmu "diablov".

Dvadsaťtriročný krídelník už raz v tejto sezóne cez waiver listinu prešiel. V NHL odohral v prebiehajúcom ročníku 17 stretnutí, v ktorých strelil jeden gól a v priemere hral menej ako 12 minút na zápas. Celkovo nastúpil piaty výber Devils v drafte 2017 v NHL na 25 duelov s bilanciou 2+1.

Studenič má s New Jersey podpísaný ročný dvojcestný kontrakt a vzhľadom na to by podľa zámorských médií mohol byť pre iné kluby zaujímavý. Pravdepodobnejšie však je, že si ho z waiveru nikto nestiahne a zamieri do farmárskeho tímu Utica Comets v AHL.