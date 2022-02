Čierny deň pre trénera Košíc Kaskinena: Odnáša si nielen prehru, ale aj sedem stehov!

Hokejisti HC Nové Zámky zvíťazili v stredajšej dohrávke 19. kola Tipos extraligy na ľade HC Košice 5:2. Pre Novozámčanov to bolo druhé víťazstvo v treťom vzájomnom zápase v prebiehajúcej sezóne 2021/2022.

V tabuľke sú naďalej na predposlednom 11. mieste, na 10. Prešov však už strácajú iba dva body. Košičania sú naďalej na priebežnej 5. priečke.



HC Košice - HC Nové Zámky 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)

Góly: 31. Slovák (McPherson, Novota), 42. Saucerman (Chovan, Klhůfek) - 1. Šiška, 25. Langkow (Kozák, Šiška), 26. Mišiak (Ondrušek, Bull), 46. Šiška (Langkow, Jackson), 59. Jackson (Afanasjev). Rozhodovali: Snášel, Fridrich - Hajnik, Synek, vylúčení: 5:5 na 2 min, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 1154 divákov.

Košice: Košarišťan (26. Riečický) - Volgin, Romančík, Deyl, Saucerman, Novota, Šedivý, Jacko - McPherson, Ihnačák, Mrázik - Klhůfek, Chovan, Pereskokov - Lapšanský, Slovák, Rogoň - Jokeľ, Havrila, Milý

Nové Zámky: Bakala - Hatala, Bull, Knižka, Kozák, Roman, Holenda, Ligas - Afanasjev, Šiška, Jackson - Števuliak, Langkow, Klempa - Šišovský, Barto, Ahlholm - Mišiak, Fetkovič, Ondrušek - Tóth





O čestné buly zápasu sa postarali bronzoví medailisti zo ZOH v Pekingu Juraj Slafkovský a Tomáš Jurčo. Sotva sa stihli usadiť na tribúne a domáci tím už prehrával. Najlepší strelec hostí Šiška sa presadil pohotovou strelou spomedzi kruhov - 0:1. Domáci odpovedali šancou Klhůfeka, ktorý svoj prienik nedotiahol do želaného konca. Košičania sa nevedeli dostať do tempa, v prvej tretine sa dopustili viacerých chýb, po ktorých sa hostia dostali k brejkom. Novozámčania sa ubránili aj dvom oslabeniam, počas ktorých síce mali "oceliari" tlak, avšak bez momentu prekvapenia.



Košičanov z matného výkonu neprebrala ani prvá prestávka a hostia vycítili šancu na ďalšie góly. V 24. minúte mali k dispozícii 42-sekundovú presilovku o dvoch hráčov, počas ktorej zovreli súpera a už počas hry piatich proti štyrom sa ujala strela Kozáka, ktorú tečoval cloniaci Langkow - 0:2. Keď o minútu hostia využili slabý dôraz domácich pred brankárom Košarišťanom a Ondrušek ponúkol gól Mišiakovi, bolo už 0:3. Do bránky Košičanov následne nastúpil Riečický. Novozámčania boli naďalej ofenzívne aktívni, sľubné šance však nevyužili Barto ani Šiška. V 31. minúte obranca Novota uvoľnil v strednom pásme Slováka, ktorý presnou strelou z väčšej vzdialenosti prekonal Bakalu a upravil na 1:3.



V 42. minúte znížil obranca Saucerman na rozdiel jediného gólu (2:3), no hostia nespanikárili a naďalej umne bránili tesný náskok. Puky pohotovo vyvážali z vlastného pásma a boli nebezpeční aj v ofenzíve. V 46. minúte im vyšla presilovková kombinácia so zakončením Šišku, ktorý svojím 19. gólom v sezóne zvýšil na 4:2 pre hostí. V 56. minúte sa do nádejnej šance dostal Volgin, ale prestrelil bránku hostí a krátko na to nebol z úniku úspešný ani Slovák. Košičania sa v 57. dostali k hre bez brankára, počas ktorej sa viackrát usadili v pásme, ale nebezpečnú gólovú príležitosť im hostia nedovolili. Skóre uzavrel útočník hostí Jackson strelou do prázdnej bránky - 2:5.

"Mali sme zlý štart do zápasu, hoci sme strelili rýchly gól. V prvej tretine sme mali šťastie. V druhej sme už hrali oveľa lepšie, predovšetkým sme hrali tímovo. Strelili sme dôležitý gól v presilovke a za stavu 3:0 sme sa dostali tam, kde sme chceli byť," povedal tréner HC Nové Zámky Gergely Majoross. Hostia mali za sebou približne 6-hodinovú cestu, ale na ich výkone sa to neprejavilo. Druhýkrát v sezóne zdolali "oceliarov" a pripomenuli si triumf nad týmto súperom z predkola play off minulej sezóny 2020/2021.



Podľa oficiálneho zápisu Košičania prestrieľali súpera 41:33, ale v zlomových momentoch nedokázali skórovať. "Gratulujem Novozámčanom k víťazstvu. Zaslúžili si ho, boli lepší po celý zápas. Veril som v pozitívnu energiu po víťazstve nad Popradom, no bola to moja chyba. Ak sa sústredíte aspoň na 95 percent, tak musíte vyhrať. Nie je to o tom, že by sme nemali šťastie, to nie je výhovorka," povedal tréner košického tímu Kaskinen, ktorý si zo zápasu odniesol sedem stehov po tom, čo ho v prvej tretine zasiahol vystrelený puk. Novozámčanov podržala defenzíva na čele s brankárom Danom Bakalom a tím spečatil víťazstvo gólom do prázdnej bránky. "Záver zápasu bol už iba o tom, aby sme ubránili skóre. Hrali sme naozaj múdro a s naším výkonom som spokojný," poznamenal Majoross, pre ktorého zverencov to bolo siedme víťazstvo na klzisku súperov.