Jágr otvorene prehovoril o deťoch: V tomto veku by už bolo neskoro!

Česká hokejová legenda Jaromír Jágr (50) otvorene prehovoril o deťoch. Prezradil, v akom veku by už na otcovstvo bolo neskoro.

Jaromír Jágr (50) ohuruje celý svet svojou hokejovou dlhovekosťou. Stále aktívne hrá v českej extralige v drese "rytierov" z Kladna, klubu, ktorého je majiteľom. V aktuálnej sezóne strelil osem gólov v 37 dueloch a nazbieral 19 bodov.

S pribúdajúcimi rokmi sa však čoraz intenzívnejšie riešia jeho deti. Prečo ich ešte nemá? Plánuje rodinu? Ak áno, tak kedy? A podobné témy rezonujú v súvislosti s členom elitného Triple Gold Clubu (víťaz olympiády, MS aj Stanleyho pohára v NHL).

Jágr nedávno absolvoval rozhovor v relácii Showtime na Prime s bývalou priateľkou Ivou Kubelkovou. Reč prišla, ako inak, aj na deti. „Mám výhodu, že to dieťa môžem mať aj v neskoršom veku. U chlapa to nevadí. Ja mám deti strašne moc rád. Myslím si, že je ešte stále čas. Nie veľa, ale stále je tam čas," vyhlásil Jágr a naznačil, že v budúcnosti deti plánuje.

„Samozrejme mu chceš niečo dať, venovať sa mu. Bolo by to asi ťažké, keby to bolo v šesťdesiatke, to už by bolo asi neskoro, pretože si myslím, že by ten rodič mal byť s dieťaťom aspoň do osemnástich rokov. Dať mu ten základ," pokračoval Jágr v úvahách na tému deti.

K zakladaniu rodiny pristupuje veľmi opatrne. Otcovstvo by nechcel odfláknuť, ale venovať sa potomkovi plnohodnotne. „To nie je žiadne hrdinstvo, urobiť si dieťa, ale vychovať ho správne, to je frajerina," dodal.