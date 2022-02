Boxer Tyson Fury v apríli znova do ringu: Tento súper sa ho pokúsi zbaviť neporaziteľnosti!

Britský boxer Tyson Fury sa pokúsi úspešne obhájiť titul šampióna ťažkej váhy organizácie WBC v súboji proti krajanovi Dilianovi Whytovi, súboj by sa mal konať 23. apríla.

Dejisko duelu zatiaľ nie je známe, no konať by sa mal v domovine oboch borcov - Veľkej Británii. Podľa BBC by duel mohol hostiť londýnsky štadióna Wembley. Fury pred britským publikom zatiaľ naposledy boxoval v auguste 2018.

V profiringu dosiaľ nezdolaný Fury vlani v októbri obhájil titul šampióna WBC v americkom Las Vegas víťazstvom nad domácim Deontayom Wilderom technickým KO v jedenástom kole. "Nikdy v živote som nikoho nepodcenil, preto pred duelom absolvujem tréningový kemp, aby som Dillianovi Whyteovi preukázal rešpekt, aký si zaslúži," uviedol na twitteri Fury pred súbojom so súperom, ktorý bude boxovať o titul svetového šampióna prvýkrát v kariére.

Tridsaťtriročný Fury za duel zinkasuje približne 24 miliónov eur, Whyte dostane v prepočte 6,7 milióna eur a v prípade triumfu ďalších 3,6 milióna eur.