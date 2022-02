Tvrdá rana pre mladú ruskú hokejovú hviezdu: Nádor na mozgu!

Dvadsaťročnému ruskému hokejistovi Rodionovi Amirovovi diagnostikovali nádor na mozgu a momentálne absolvuje liečbu v Nemecku. V stredu o tom informoval Kyle Dubas, generálny manažér klubu NHL Toronto Maple Leafs. Toronto talentovaného útočníka draftovalo v roku 2020 v 1. kole z 15. miesta.

"Rodion nestráca nádej a je odhodlaný vrátiť sa k profesionálnemu hokeju," uviedol hráčov agent Dan Milstein s tým, že Amirov aj počas liečby denne cvičí a trikrát do týždňa korčuľuje. V Nemecku je s ním aj jeho rodina. Túto sezónu odštartoval v KHL v drese Salavatu Julajev Ufa, no prenasledovali ho zranenia a odohral iba 10 zápasov, tri duely mal na konte aj v nižšej ruskej VHL za Toros Neftekamsk.



"Náš zdravotnícky personál bol od začiatku zapojený do celého procesu spolu s Ufou a sme v neustálom priamom kontakte so zariadením, aby sme monitorovali jeho liečbu. Rodion má plnú podporu organizácie Toronto Maple Leafs a postaráme sa o to, aby dostal najlepšiu možnú starostlivosť," uviedol Dubas podľa agentúry AP.



"Chcem zostať pozitívny a chcem, aby o mne aj ostatní ľudia mysleli pozitívne. Moja viera v Boha mi dáva silu a vieru, že zvíťazím. Žijem normálny život. Pokračujem v cvičení, korčuľovaní, v posilňovni. Lekári ma podporujú, aby som pokračoval. Strieľam, pracujem na rukách, v podstate robím tie isté cviky, ktoré by som robil normálne, akurát sám," povedal pre kanadský Sportsnet Amirov, ktorý má za sebou prvý týždeň chemoterapie.