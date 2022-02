Kľúčové štyri víkendy Petry Vlhovej: Dávam si veľký cieľ!

Už kuje fazónu na ďalšiu métu! Zlatej slovenskej hrdinke z Pekingu Petre Vlhovej (26) dožičil náročný program, ktorý si vytýčila na túto zimu, len krátky oddych v kruhu najbližších. Doma v Liptovskom Mikuláši sa zvítala s rodičmi a po víkende už odcestovala do Talianska, aby sa pripravila na splnenie ďalšieho cieľa v tejto zime.

V pláne na prvý polrok 2022 si už odfajkla malý glóbus za triumf v slalome SP, olympijské zlato v Pekingu a teraz myslí na jediné - obhajobu veľkého krištáľového glóbusu za celkové prvenstvo v celkovom poradí seriálu. „Dávam si obrovský cieľ - získať trofej. Myslím si, že som blízko. Nebude to ľahké, ale máme dobrú pozíciu,“ vyhlásila Petra odhodlane po návrate domov so zlatom na hrudi. Odmietla porovnanie náročnosti získania zlata pod piatimi kruhmi a glóbusu. „Ťažko sa to porovnáva. Olympiáda je o jednom dni, glóbus o celej sezóne. Vyhrať obe je psychicky i fyzicky náročné,“ dodala s tým, že motivácia jej nechýba.

Teraz je namotivovaná na veľký glóbus. Aby ho opäť získala, musí zabojovať najbližšie štyri víkendy, keď ju čaká desať štartov. Prvé dva už tento víkend vo švajčiarskom stredisku Crans Montana, ktoré hostí dva zjazdy, teda jej najmenej obľúbené disciplíny z ponuky. Na obhajobu najcennejšej lyžiarskej trofeje však potrebuje každý bod a začať musí tým, že zmaže 17-bodovú stratu, ktorú má v priebežnom poradí na Američanku Shiffrinovú.

Ešte 4 víkendy

26. - 27. februára: Crans Montana

5. - 6. marca: Lenzerheide

11. - 12. marca: Aare

16. - 29. marca: Courchevel