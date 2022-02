Po Borárosovi z ostrova odchádza aj Novotný: Z jednej šou do druhej

Hlavný moderátor opúšťa Dominikánsku republiku a vracia sa do Česka. Nejde o nič neplánované, keďže Ondřej Novotný, ktorý aktuálne moderuje šou Survivor o opustení ostrova predtým s produkciou rokoval.

„To, že pôjdem moderovať Oktagon bolo od začiatku jasné a bola to moja podmienka. Šou je na to pripravená a jej chod to nijako neovplyvní. Takže to, že by som nebol na turnaji, nebolo nikdy na stole,“ konštatoval známy moderátor. Už túto sobotu totiž čaká na fanúšikov MMA očakávaný turnaj Oktagon 31, na ktorom sa uskutočnia dva zápasy o titul šampióna. V hlavnom dueli sa rozhodne o tom, kto zasadne na trón strednej váhy v súboji Patrik Kincl vs Samuel„Pirát“ Krištofič a v hlavnom predzápase o dočasný titul zabojuje Rony Paradeiser s Losenem Keitom.

Spoluzakladateľ Oktagonu z ostrova zvládal komunikovať so svojim tímom a riešil dôležité otázky, ktoré sa týkali nastávajúceho turnaja. Nahrával pravidelné podcasty, v ktorých prekvapoval fanúšikov novinkami a reagoval na informácie, ktoré svet MMA neustále prináša. Okrem moderovania a komentovania priamo na gala rieši Novotný pred a po evente hneď niekoľko vecí, medzi ktoré patria napríklad aj náhle zmeny vo Fight-Card. V tomto smere sa podaril Novotnému na Oktagon 30 v decembri priam majstrovský kúsok, keď po zrušení niekoľkých zápasov zorganizoval v priebehu pár hodín turnaj v stand-upe, ktorý fanúšikovia poznajú aj pod názvom Oktagon Underground.