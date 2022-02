Tatran prišiel po siedmej prehre už aj o teoretickú šancu na postup

Hádzanári Tatrana Prešov prišli už aj o teoretickú šancu na postup do ďalšej fázy Európskej ligy. Domáca prehra s lídrom základnej A-skupiny Wislou Plock o 14 gólov 15:29 bola pre nich siedma za sebou a naďalej sú na poslednom 6. mieste tabuľky.

"Chlapcom nemôžem vyčítať, že by nechceli. Nemáme taký široký káder ako má Wisla, a preto nám zranenie siedmich, ôsmich hráčov ovplyvní celý tréningový proces aj zápasy," povedal tréner Radoslav Antl.

Prešovčania majú na konte iba dva body za víťazstvo v 1. kole nad CD Bidasoa Irun 27:25. Odvtedy nebodovali v siedmich zápasoch v sérii.

V úvode duelu proti Wisle síce stiahli manko z 0:3 na 3:3, no favorizovaní hostia rýchlo získali náskok späť a odskočili Prešovčanov na výrazný gólový rozdiel.

Podľa strelca troch prešovských gólov Olivera Rábeka sa na výsledku odzrkadlili nielen hráčske absencie, ale aj sila súpera. V kádri Wisly figuruje 10 hráčov, ktorí reprezentovali na nedávnych ME v Maďarsku a na Slovensku. "Je to náklad, ale musíme si pozrieť s kým sme hrali. Plock postavil základ, po 20 minútach ho zmenil a prišli hráči ako Sergej Kosorotov a Dmitrij Žitnikov, ktorí ťahali na ME ruský tím. Klobúk dolu pred ich tímom, má vynikajúcu obranu. My sme sa snažili, ale pred zápasom sa nám zranil pivot, hráme bez ľaváka, na striedačke máme dvoch zdravých chlapcov a striedali sme jednu strednú spojku. Ťažko potom hrať s takými klubmi ako Plock s ôsmimi zdravými chlapcami. Ale aj tak sme mali situácie, na ktoré sa dá pozrieť a dá sa z nich niečomu poučiť. Mali sme šance, ktoré sme nepremenili. Aj ja som trafil asi sedem tyčiek, čo ma v poslednej dobe prenasleduje. Neviem čím to je," poznamenal Rábek.

Zo základnej A-skupiny postúpia do ďalšej fázy tímy na 1.- 4. mieste. Prešovčania potrebovali získať v zostávajúcich troch dueloch minimálne 5 bodov a zároveň dúfať, že Bidasoa Irun nezaboduje vôbec. Prehrou s Wislou nesplnili už prvú podmienku a tak je jasné, že v zostávajúcich dueloch im už pôjde iba o konečné umiestnenie v skupine. Pre slovenského majstra bol zápas s Wislou posledný domáci duel v EL, zostávajúce dva odohrá na palubovkách súperov.

"Sme vo veľmi ťažkej situácii, keďže máme veľa zranených hráčov. Ťažko sa nám trénuje a o to ťažšie sa potom hrajú zápasy na takejto úrovni. Ale musíme pracovať tvrdo ďalej. Ešte budeme mať v tejto sezóne šancu dokázať, že vieme zahrať oveľa lepšie," poznamenal brankár Marcos Colodeti.



Tabuľka A-skupiny:

1. Wisla Plock 8 7 0 1 248:200 14

2. Füchse Berlín 8 7 0 1 250:207 14

3. Toulouse 8 5 0 3 232:212 10

4. CD Bidasoa Irun 8 3 0 5 228:225 6

5. Pfadi Winterthur 8 1 0 7 217:263 2

6. TATRAN PREŠOV 8 1 0 7 180:248 2



Zostávajúci program Tatrana Prešov:

Utorok, 1. marca: Wisla Plock - Tatran /20.45/

Utorok, 8. marca: Pfadi Winterthur - Tatran /18.45/