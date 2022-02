Pandémia Spišiakov už dvakrát pripravila o MS hokejistov do 18 rokov: Veria, že do tretice to vyjde

Foto

Už dvakrát hlásili hotovo! Napriek tomu Spišská Nová Ves svetový šampionát hokejistov do 18 rokov nehostila, lebo v roku 2020 i vlani ho zrušila pandémia. Do zimáku medzitým investovali veľa prostriedkov, pribudla aj vedľajšia tréningová plocha. Organizátori veria, že do tretice to vyjde, hoci šumy o presune turnaja do Bratislavy to spochybňujú...